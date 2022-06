 Konjunktur: OECD senkt Prognose für Weltwirtschaft 2022 und 2023 deutlich

Im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine prognostiziert die OECD geringeres Wachstum. Laut der Organisation werde auch die Inflation weiter steigen.

OECD-Chefvolkwirtin Laurence Boone sagt: „Russlands Angriff auf die Ukraine kommt die Welt bereits jetzt teuer zu stehen.“ (Foto: imago images/IP3press) Laurence Boone, OECD Chefvolkswirtin

Paris/Berlin Die OECD blickt wegen des Ukraine-Kriegs und dessen Folgen deutlich skeptischer auf die globale Konjunktur. Die Weltwirtschaft werde 2022 nur noch um drei Prozent wachsen und damit deutlich langsamer als noch im Dezember mit 4,5 Prozent erwartet, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch mit.

Im nächsten Jahr dürfte die globale Konjunktur um 2,8 Prozent anziehen, nach bisher erwarteten 3,2 Prozent. Die Inflation dürfte in den OECD-Ländern in diesem Jahr auf 8,5 Prozent klettern und 2023 auf 6,0 Prozent abebben. Für die deutsche Wirtschaft rechnet die Industriestaaten-Gruppe in diesem Jahr mit 1,9 Prozent Wachstum, im Dezember hatte die OECD hier noch rund vier Prozent erwartet.

OECD-Generalsekretär Mathias Cormann sagte bei der Vorstellung des Wirtschaftsausblicks: „Die höheren Rohstoffpreise treffen Länder in aller Welt, sie verstärken den Inflationsdruck, schmälern die realen Einkommen und Ausgaben und bremsen so die Erholung. „Diese Konjunkturverlangsamung ist direkt Russlands unprovoziertem und durch nichts zu rechtfertigendem Angriffskrieg zuzuschreiben, der weltweit die realen Einkommen, das Wachstum und die Beschäftigungsaussichten beeinträchtigt.“ Die Aussichten seien ernüchternd, sagte OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone. „Russlands Angriff auf die Ukraine kommt die Welt bereits jetzt teuer zu stehen.“ Wie teuer genau und wie die Lasten verteilt werden – das hänge stark von den Entscheidungen der Politik und der Bürger ab. „Hungersnöte dürfen wir um keinen Preis akzeptieren.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Euro-Wirtschaft wächst stärker als gedacht – BIP legt um 0,6 Prozent zu