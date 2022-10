Konjunktur Plus 3,4 Prozent: Deutsche Exporte legen deutlicher als erwartet zu – trotz abkühlender Weltkonjunktur

So erfreulich das Exportwachstum auch sein mag, die Aussichten für den Absatz deutscher Waren im Ausland sind derzeit nicht gut. Es ist davon auszugehen, dass die deutschen Exporte zu einer Wachstumsbelastung werden. Da gleichzeitig auch der private Konsum und die Investitionen der Unternehmen ins Stocken geraten, geht das deutsche Bruttoinlandsprodukt in den Rückwärtsgang. Im laufenden vierten Quartal rechnen wir mit einem akzentuierten BIP-Rückgang. Die deutsche Wirtschaft steckt in der Rezession – daran ändert auch das heutige erfreuliche Exportwachstum nichts