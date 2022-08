Konjunktur Plus 37,2 Prozent: Erzeugerpreise steigen im Rekordtempo

Im Juli sind die Erzeugerpreise aufgrund der hohen Energiekosten so stark angestiegen wie noch nie. Das werden bald auch die Verbraucher spüren.

Die hohen Energiepreise treiben die Erzeugerpreise weiter in die Höhe. (Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer) Strommast

Wiesbaden In Deutschland steigen die Preise für gewerbliche Produkte wieder im Rekordtempo. Angeheizt von hohen Energiepreisen erhöhten sich die Erzeugerpreise im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 37,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Es war der stärkste Anstieg innerhalb eines Jahres seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Im Juni hatte sich der Preisauftrieb noch etwas verlangsamt, die Veränderungsrate lag damals bei 32,7 Prozent. Im Vormonatsvergleich erhöhten sich die Erzeugerpreise im Juli um 5,3 Prozent. Auch dies war ein Rekordanstieg.

Getrieben wird die Entwicklung nach wie vor durch die Energiepreise, die im Jahresvergleich um 105,0 Prozent stiegen. Erdgas war rund 163,8 Prozent teurer als vor einem Jahr. Kraftwerke zahlten für Erdgas sogar 234,7 Prozent mehr, Industrieabnehmer 194,7 Prozent. Strom verteuerte sich innerhalb eines Jahres um 125,4 Prozent und Mineralölerzeugnisse um 41,8 Prozent.

Hohe Preissteigerungen gab es auch bei vielen Vorleistungsgütern, vor allem bei Metallen und chemischen Grundstoffen wie Düngemitteln und Stickstoffverbindungen. Die Erzeugerpreise wirken sich auf die Verbraucherpreise aus.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Produzentenpreise gelten als Vorläufer für die Entwicklung der allgemeinen Inflation. In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt – noch bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Im Juli lagen die Verbraucherpreise 7,5 Prozent über dem Vorjahr, nachdem die Inflationsrate im Mai mit 7,9 Prozent den höchsten Stand seit dem Winter 1973/1974 erreicht hatte. Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket drücken derzeit die Teuerung für die Verbraucher, doch laufen diese staatlichen Hilfen am Monatsende aus. Experten rechnen deshalb im Herbst mit höheren Inflationsraten von um die neun Prozent. Mehr: Umfrage – Die ersten Verbraucher setzen wegen hoher Inflation ihre Sparpläne aus