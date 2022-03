Konjunktur Putins Krieg gegen die Ukraine trifft die deutsche Wirtschaft hart – Ifo-Geschäftsklimaindex bricht ein

In der Autoindustrie fehlen Kabelbäume aus der Ukraine, in ihren deutschen Werken stehen Bänder, Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

Berlin Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine spürbar eingetrübt. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel im März auf 90,8 Punkte nach 98,5 Zählern im Februar, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Managern mitteilte. „Die Unternehmen in Deutschland rechnen mit harten Zeiten“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 94,2 gerechnet. Zuvor war der wichtigste Frühindikator für die Konjunktur in Deutschland zwei Monate in Folge gestiegen.

Im Februar setzte die deutsche Wirtschaft noch auf ein Ende der Coronakrise: Der Geschäftsklimaindex, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, legte auf 98,9 Punkte zu. Aber durch den Krieg sind die Öl- und Gaspreise auf Rekordhöhen gestiegen. Das trifft Verbraucher, Spediteure und energieintensive Industrien.

Die Ifo-Forscher hatten erst kürzlich ihr Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt. Sie erwarten nur noch ein Wachstum zwischen 2,2 und 3,1 Prozent, nachdem sie zuvor noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,7 Prozent gerechnet hatten, wie sie jüngst mitteilten. „Die russische Attacke dämpft die Konjunktur über deutlich gestiegene Rohstoffpreise, die Sanktionen, zunehmende Lieferengpässe bei Rohmaterialien und Vorprodukten sowie erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit“, hieß es zur Begründung.

Trotz des unerwartet starken Einbruchs beim Geschäftsklima rechnet das Ifo-Institut vorerst nicht mit einer Rezession als Folge des Ukrainekrieges. „Für das erste Quartal sehen wir keine Rezession in Deutschland“, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe der Nachrichtenagentur Reuters. Die Geschäftslage von Handel und Dienstleistern sei im März stabil geblieben, auch die Industrie habe sich ganz gut gehalten. „Die Corona-Öffnungen stützen hier die Konjunktur“, sagte Wohlrabe.

Die Aussichten für die kommenden sechs Monate haben sich dagegen stark eingetrübt. „Die deutsche Wirtschaft steht vor unruhigen und unsicheren Zeiten“, so der Ökonom. So hätten sich die Lieferkettenprobleme in der Industrie verschärft. Zudem haben die Preiserwartungen angezogen, was auf eine steigende Inflation hindeutet. „Zwei Drittel der Industriebetriebe wollen ihre Preise anheben, so viele wie noch nie“, sagte Wohlrabe.

In der Folge wollen auch die Einzelhändler nachziehen. „Das ist ein Domino-Effekt.“

Besonders düster werden die Aussichten derzeit von der Logistikbranche bewertet. „Sie leidet gleich unter drei großen Problemen“, sagte Wohlrabe. „Ihr machen fehlende Fahrer, hohe Dieselpreise und die Lieferkettenprobleme in der Industrie zu schaffen.“

In der Autoindustrie fehlen Materialien

Die Inflation dürfte schneller steigen als gedacht. Das Ifo rechnet mit 5,1 bis 6,1 Prozent für 2022 statt der im Dezember erwarteten 3,3 Prozent.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hatte nach einer Blitzumfrage unter 3700 Unternehmen in der vergangenen Woche mitgeteilt: „Über alle Branchen hinweg nennen neun von zehn Unternehmen höhere Energiekosten als spürbaren Effekt im eigenen Betrieb.“ Das treffe die gesamte Wirtschaft „mit voller Wucht“. Drei Viertel der Industriebetriebe beklagten Störungen in der Lieferkette und Logistik, 90 Prozent fehlende Rohstoffe und Vorleistungen.

In der Autoindustrie fehlen Kabelbäume aus der Ukraine, in ihren deutschen Werken stehen Bänder, Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Der Verband der Chemischen Industrie teilte mit, 54 Prozent seiner Mitgliedsunternehmen rechneten jetzt mit einem Produktions- und Umsatzrückgang in diesem Jahr.

„Die Baubranche schließt Baustopps für eine Vielzahl von Projekten nicht mehr aus“, sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands HDB, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir können heute nicht sicher sagen, ob genügend Material für alle Baustellen in Deutschland vorhanden sein wird.“ Bitumen ist nur ein Beispiel. „Stornierungen von Baustoffen und Baumaterial sind jederzeit möglich.“ Die Einschränkung der Stahlproduktion wirke sich in Preissteigerungen von 50 und teilweise 70 Prozent aus.

