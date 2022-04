Konjunktur Regierung: Ukraine-Krieg birgt substanzielle Risiken für deutsche Konjunktur

Die Auswirkungen des Krieges lassen sich dem Wirtschaftsministerium zufolge nur schwer beziffern. Seit Beginn der militärischen Invasion steigen jedoch Energie- und Rohstoffpreise.

Berlin Die Bundesregierung warnt vor schweren Folgen durch den Ukrainekrieg für die deutsche Wirtschaft. „Der russische Angriffskrieg in der Ukraine birgt substanzielle Risiken für die deutsche Konjunktur“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichte Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums.

Die Auswirkungen ließen sich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nur schwer beziffern. „Sie hängen stark von der Dauer und der Intensität des Kriegs ab“, hieß es deshalb.

Seit Beginn der militärischen Invasion am 24. Februar habe es extreme Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen gegeben. Auch Handelsströme und Lieferkettenbeziehungen seien beeinträchtigt. „Die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleibt entsprechend hoch“, so das Ministerium. In den kommenden Monaten dürften die von den Energiepreisen getriebene Inflationsrate und die Verunsicherung durch die russische Intervention in der Ukraine den privaten Konsum belasten.

