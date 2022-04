Konjunktur Starker Jahresauftakt – doch im März wächst Chinas Wirtschaft deutlich langsamer

Peking Chinas Wachstum hat sich im März deutlich abgeschwächt. Zwar meldete das nationale Statistikamt am Montag einen unerwartet starken Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 4,8 Prozent für das erste Quartal. Doch dieses ist vor allem auf einen starken Jahresauftakt mit einem Plus von 7,5 Prozent im Januar und Februar zurückzuführen.

Denn die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt leidet zunehmend unter den anhaltenden Corona-Lockdowns. Ökonomen rechnen damit, dass die Beschränkungen die Konjunktur im zweiten Quartal noch weiter beeinträchtigen. „Der wirtschaftliche Abwärtsdruck hat zugenommen“, räumte auch Fu Linghui, Sprecher des Nationalen Statistikamtes vor der Presse in Peking ein.

Analysten der französischen Bank Société Générale halten die schwache Entwicklung im März nur für die Spitze des Eisbergs, „da die wirtschaftlich-schädlichen Lockdowns erst Mitte März begonnen haben“.

Die Konjunkturdaten für März deuteten darauf hin, dass sich „die chinesische Wirtschaft, insbesondere der Konsum der privaten Haushalte, angesichts der Abriegelungen in Shenzhen und Schanghai sowie der in verschiedenen Teilen Chinas verhängten Mobilitätsbeschränkungen verlangsamt hat“, schreiben auch die Experten von Oxford Economics in einer aktuellen Analyse.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

China erlebt gerade die größte Corona-Welle seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Da Chinas Staatsführung eine strenge Null-Covid-Politik verfolgt, herrschen in Schanghai und anderen Metropolen weitgehende Ausgangssperren. Millionen Menschen können ihre Wohnungen nicht verlassen. Viele Firmen müssen den Betrieb einstellen. Auch ist der Frachtverkehr gestört.

>> Lesen Sie dazu: Schanghai verlängert Lockdown auf unbestimmte Zeit – Experten befürchten „schweren Schlag“ für Chinas Wirtschaft

„Seit März hat sich die Lage in der Welt kompliziert entwickelt. Die Auswirkungen der Epidemie im Land dauern an“, sagte auch Fu. Die Probleme in der Produktion und dem Betrieb von chinesischen Unternehmen hätten zugenommen. Auch Transport und Logistik seien beeinträchtigt.

Corona-Lockdowns beeinträchtigen den Konsum

Überraschend stark waren die Einzelhandelsumsätze im März zurückgegangen. Sie sanken um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Industrieproduktion dagegen entwickelte mit einem Plus von fünf Prozent noch etwas besser aber erwartet.

Die Regierung hatte im März ein Wachstum von 5,5 Prozent als Ziel für 2022 vorgegeben. Dabei dürfte aber das Ausmaß der jüngsten Corona-Welle und der folgenden Lockdowns sowie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges nicht berücksichtigt worden sein. Viele Ökonomen zweifeln daran, dass sich das Ziel ohne große Konjunkturhilfen erreichen lässt.

Um die Wirtschaft anzukurbeln, hatte die Zentralbank am Freitag angekündigt, die Mindestreserven der Banken leicht zu senken. Damit sollen der Wirtschaft langfristig rund 530 Milliarden Yuan (76 Milliarden Euro) an Liquidität zugeführt werden. Allerdings war die Zentralbank nicht weiter gegangen und hatte die Zinsen nicht erhöht, wie einige Experten erwartet hatten.

Chinas Wirtschaft war im vergangenen Jahr mit 8,1 Prozent gewachsen. Allerdings hatte der Schwung im vierten Quartal deutlich nachgelassen . Der starke Zuwachs 2021 erklärte sich allerdings auch durch die niedrige Vergleichsbasis 2020, als die erste Pandemiewelle die Wirtschaft in China stark abgebremst hatte.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Warum Chinas Immobilienmarkt nicht aus der Krise kommt.