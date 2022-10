Konjunktur Trotz höherer Zinsen: Arbeitslosenquote in den USA sinkt auf 3,5 Prozent

Obwohl die Fed die Leitzinsen weiter anhebt, zeigt sich der US-Arbeitsmarkt robust. Damit steigen die Chancen auf einen weiteren großen Zinsschritt im November.

Arbeitgeber in den USA schaffen weiter viele neue Stellen. (Foto: Reuters) Suche nach Arbeitskräften in den USA

Washington Am US-Arbeitsmarkt sind im September mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Im vorigen Monat kamen 263.000 neue Jobs hinzu, wie die Regierung am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit 250.000 gerechnet, nach 315.000 im August. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote sank überraschend auf 3,5 von zuvor 3,7 Prozent.

Die Notenbank Federal Reserve, die Vollbeschäftigung und stabile Preise fördern soll, will die ausufernde Inflation eindämmen und damit zugleich den heiß laufenden Arbeitsmarkt abkühlen. Davon ist in der bisherigen Arbeitsmarkt-Statistik allerdings nur wenig zu sehen.

Die Fed treibt den Leitzins daher in ungewöhnlich großen Schritten nach oben. Sie hat das Zinsniveau bereits drei Mal in Folge um einen Dreiviertel-Prozentpunkt angehoben – zuletzt auf die Spanne von 3,00 bis 3,25 Prozent.

Viele Führungsmitglieder der Fed signalisierten, dass sie an dem aggressiven Zinskurs festhalten wollen – auch wenn die Wirtschaft darunter zu leiden hat. An den Terminmärkten wird die Chance auf einen weiteren Jumbo-Zinsschritt im November auf mittlerweile 92 Prozent taxiert. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: „Die Fed geht zu weit" – Marktturbulenzen sorgen für Debatten über Tempo der Zinserhöhungen