Konjunktur Unternehmen überraschen mit kräftigem Produktionsplus

Industrie, Bau und Energiekonzerne produzierten zusammen 2,0 Prozent mehr als im Vormonat. Die Auftragsbücher einer Branche haben sich im Februar so stark gefüllt wie lange nicht mehr.

Die größte Industriebranche in Deutschland erhöhte ihren Ausstoß um 7,6 Prozent im Vergleich zum Januar. (Foto: dpa) Stahlindustrie

Berlin Dank steigender Aufträge und abnehmender Lieferengpässe haben die deutschen Unternehmen ihre Produktion im Februar den zweiten Monat in Folge kräftig hochgefahren. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 2,0 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im Januar hatte es mit 3,7 Prozent den stärksten Zuwachs seit Mitte 2020 gegeben.

Da zuvor bereits Exporte und Industrieaufträge gestiegen waren, wird die lange befürchtete Rezession zu Jahresbeginn immer unwahrscheinlicher. „Nach dem Sahnemonat Januar nochmals ein fetter Anstieg, das ist fantastisch“, kommentierte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. „Es sieht so aus, als hätte die Industrie die Kurve bekommen.“

Obwohl die Dienstleister angesichts der unter einer hohen Inflation leidenden Kunden weiter schwächeln, zeichnet sich der Commerzbank zufolge nun sogar „eine spürbare Zunahme“ des Bruttoinlandsproduktes für das gerade beendete erste Quartal ab. „Allerdings dürfte es sich hierbei nur um ein Zwischenhoch handeln“, sagte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. „Denn in der zweiten Jahreshälfte dürften sich zunehmend die weltweiten Zinserhöhungen der Notenbanken bemerkbar machen.“ Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für Januar bis März von einem Wachstum von 0,1 Prozent aus, nachdem es im vierten Quartal noch ein Minus von 0,4 Prozent gegeben hatte. „Talsohle durchschritten“ Die Industrie allein stellte im Februar 2,4 Prozent mehr her als im Vormonat. „Einen besonders großen Anteil am deutlichen Zuwachs der Gesamtproduktion hatte die Automobilindustrie“, betonte das Statistikamt. Das sagen Ökonomen zum Produktionsplus Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank Die deutsche Wirtschaft schlägt sich erstaunlich robust. In Anbetracht der Kombination aus hohen Energiepreisen, hoher Inflation und einem Krieg in Europa ist dies erstaunlich. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass die vergangenen Jahre von einer Pandemie geprägt waren. Die während dieser Zeit liegengebliebenen Aufträge können aufgrund nun wieder funktionierender Lieferketten abgearbeitet werden. Die Industrieproduktion kommt damit voran. Alexander Krüger, Chefvolkswirt Hauck Aufhäuser Lampe Nach dem Sahnemonat Januar nochmals ein fetter Anstieg, dass ist fantastisch. Damit ist jetzt schon klar, dass die Produktion einen positiven Beitrag zum Wirtschaftswachstum im abgelaufenen Quartal geliefert hat. Es sieht so aus, als hätte die Industrie die Kurve bekommen. Zuversichtlich stimmt, dass Materialengpässe abnehmen, und auch die Stimmung in der Autoindustrie hat sich deutlich aufgehellt. Da sich die US-Wirtschaft fortan schwächer entwickeln wird, sollte das aktuelle Produktionstempo nicht fortgeschrieben werden. Die größte Industriebranche in Deutschland erhöhte ihren Ausstoß um 7,6 Prozent im Vergleich zum Januar. Auch in den energieintensiven Industriezweigen legte die Produktion zu, und zwar um 1,9 Prozent. Dies deute darauf hin, „dass die Talsohle der Energiekrise durchschritten sein dürfte“, betonte das Bundeswirtschaftsministerium. Die Baubranche meldete einen Anstieg von 1,5 Prozent. Die Energieversorger fuhren dagegen ihre Erzeugung um 1,1 Prozent nach unten. Die Auftragsbücher der Industrie haben sich im Februar so kräftig gefüllt wie seit über anderthalb Jahren nicht mehr. Das Neugeschäft wuchs um 4,8 Prozent zum Vormonat und damit das dritte Mal in Folge. Zugleich lösen sich die Materialengpässe in der Industrie zunehmend auf. Im März berichteten noch 41,6 Prozent der Firmen von Problemen, nach 45,4 Prozent im Februar, wie das Ifo-Institut herausfand. Das ist bereits der sechste Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit rund zwei Jahren. Zum Vergleich: Im März 2022 lag der Anteil noch bei mehr als 80 Prozent. „Dieser Rückgang wird sich positiv auf die Industrieproduktion in den kommenden Monaten auswirken“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe Mehr: Deutsche Wirtschaft steckt in der Flaute fest