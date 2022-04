Konjunktur US-Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal überraschend um 1,4 Prozent

Das Bruttoinlandsprodukt ist in den USA einer ersten Schätzung nach im ersten Quartal gefallen. Experten hatten eigentlich mit Wachstum gerechnet.

Analysten hatten eigentlich mit Wachstum gerechnet. (Foto: dpa) Deutsches Containerschiff in den USA

Washington Die US-Wirtschaft hat zu Jahresbeginn überraschend eine Talfahrt hingelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel im ersten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte.

Von Reuters befragte Experten hatten hingegen mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent gerechnet, nachdem Ende 2021 noch ein Plus beim BIP von 6,9 erreicht worden war. Damals hatten viele Betriebe ihre in der Pandemie geleerten Lagerbestände wieder aufgefüllt, was für starken konjunkturellen Rückenwind sorgte.

Experten machen neben dem Lager-Effekt auch ein größeres Außenhandelsdefizit für den jetzigen Rückgang verantwortlich. Der private Binnenkonsum und die Investitionen legten im ersten Quartal hingegen zu.

„Die Meldung, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2022 geschrumpft ist, ist vordergründig besorgniserregend. Die Konjunkturschwäche im ersten Quartal ist jedoch ausschließlich auf Belastungen vom Außenhandel sowie geringeren Lagerinvestitionen zurückzuführen. Die private Inlandsnachfrage ohne Lager, eine Art Kern-BIP, legte im ersten Quartal 2022 mit einer Jahresrate von 3,7 Prozent zu“, sagte LBBW-Ökonom Dirk Chlench der Nachrichtenagentur Reuters. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Ralf Umlauf von der Helaba ergänzte: „Die Wachstumszahlen enttäuschen mit einem Minus und die konjunkturelle Dynamik hat einen abrupten Dämpfer erhalten.“ US-Wachstumszahlen werden auf das Jahr hochgerechnet, also annualisiert. Sie sind daher nicht direkt mit Wachstumsdaten aus Europa vergleichbar, wo auf eine Annualisierung verzichtet wird. Um näherungsweise auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen. Notenbank Fed will Zinsen anheben Die Notenbank Fed hat trotz der sich abzeichnenden Konjunkturabschwächung im März die Zinswende vollzogen und will nächste Woche nachlegen. An den Finanzmärkten wird mit einer Anhebung um einen halben Punkt gerechnet, der größte Zinssprung seit über 20 Jahren. Die Fed reagiert damit auf die rasant steigenden Preise im Land. Die US-Teuerungsrate war im März mit 8,5 Prozent auf den höchsten Stand seit über 40 Jahren gestiegen, was die Kaufkraft der Verbraucher schmälert. Mehr: Amerikas Wirtschaft droht die Rezession