Infolge der Konjunkturschwäche geraten immer mehr kleine Firmen, Selbstständige und auch Start-ups in Schwierigkeiten. Die Suche nach neuen Wachstumsimpulsen gestaltet sich schwierig.

Kleine Unternehmen machen das Gros der deutschen Wirtschaft aus. (Foto: Stone/Getty Images) Selbstständige am Schreibtisch

Berlin Deutschland hat ein Wachstumsproblem, das nicht bloß die großen Industrieunternehmen trifft. Vielmehr geraten die kleinen Unternehmen zunehmend in Probleme. Das belegen mehrere Indikatoren, vor allem der „Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex für Selbstständige“ – er umfasst Soloselbstständige und Kleinstunternehmen mit bis zu acht Mitarbeitern und ist im Juli auf den tiefsten Stand seit dem Beginn seiner Erhebung im August 2021 gefallen. Auch das Start-up-Geschäftsklima liegt so tief wie seit Jahren nicht mehr.

Die konjunkturellen Aussichten in Deutschland sind trüb. Zwei Quartale in Folge schrumpfte die Wirtschaftsleistung, zwischen April und Juni stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut ersten Schätzungen. In der Unternehmenslandschaft schrecken in der öffentlichen Betrachtung bislang vor allem die Großindustriellen auf. Die Gewinnwarnung des Chemieriesen BASF war ein zentrales Warnsignal.

