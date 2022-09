Die drastischsten Auswirkungen der Energiekrise kommen erst noch: Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet für 2023 damit, dass die deutsche Wirtschaft schrumpft.

Die Schrumpfung der deutschen Wirtschaft würde einen deutlichen Wohlstandsverlust bedeuten. (Foto: dpa) Containerhafen

Berlin Die deutsche Wirtschaftsleistung soll im Jahr 2023 um 0,7 Prozent schrumpfen. Das prophezeit das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) in seiner am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturprognose. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abwärtssog“, konstatieren die IfW-Prognostiker.

Die Auswirkungen des Ukrainekriegs und der Energiekrise würden derzeit am Anfang stehen und erst im kommenden Jahr voll durchschlagen. „Massiv steigende Energiepreise drücken die deutsche Wirtschaft in die Rezession“, heißt es in der Prognose.

Es gibt technische Definitionen, nach denen Deutschland schon jetzt in einer Rezession ist. Von einer Rezession im herkömmlichen Sinn wird aber erst gesprochen, wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) über ein gesamtes Jahr zurückgeht. Zuletzt war das 2020 durch den Ausbruch der Coronapandemie der Fall. Mit rund fünf Prozent war das Minus aber bedeutend höher als nun für 2023 erwartet.

