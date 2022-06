Konjunkturprognose „Der Preisdruck hält an“ – Inflation belastet Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft bleibt für 2022 bei seiner Wachstumsprognose von 2,1 Prozent. Doch Inflation und Krieg sollen die Wirtschaft auch 2023 zunehmend belasten.

Dem Port an der Elbe droht durch den Ukrainekrieg ein Umschlagverlust. (Foto: dpa) Containerabfertigung im Hamburger Hafen

Berlin Die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland verschlechtern sich weiter. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft rechnet für das laufende Jahr weiterhin mit einem Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,1 Prozent, wie die am Mittwoch veröffentlichte Konjunkturprognose zeigt. Im Vergleich zur Frühjahrsprognose verringern die Ökonomen allerdings ihre Aussicht für das kommende Jahr von 3,5 auf 3,3 Prozent Wachstum.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist weiter mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und insbesondere die in der Folge noch weiter gestiegenen Energiepreise belasten die Konjunktur enorm, die eigentlich auf dem besten Weg war, sich aus den Fängen der Coronapandemie zu befreien.

Der große Aufschwung nach der Pandemie bleibt damit nach wie vor aus. Stattdessen überwiegen aktuell eher die Abwärtsrisiken. Die Angst vor der Rezession ist zurück. Eine technische Rezession, zwei aufeinanderfolgende Quartale mit schrumpfender Wirtschaftsleistung, konnte die Wirtschaft zuletzt knapp abwenden.