Konjunkturprognose Wirtschaftsinstitute kritisieren staatliche Entlastungspakete – und warnen vor Inflation

Die staatlichen Hilfen als Reaktion auf die Energiepreise seien nicht zielgerichtet genug, kritisieren Ökonomen. Die Subventionen könnten die Inflation sogar weiter fördern.

Die hohen Energiepreise treiben inzwischen das Preisniveau insgesamt. (Foto: dpa) Benzin- und Dieselpreise weiter hoch

Berlin Die hohe Inflation in Deutschland wird nach Einschätzung der fünf führenden Wirtschaftsinstitute im kommenden Jahr abflauen. Allerdings bedrohen ausgerechnet die wegen der hohen Energiepreise geplanten staatlichen Entlastungsmaßnahmen den Rückgang der Teuerung.

„Werden solche Hilfen auf breiter Front ausgereicht, treibt das zusätzlich die Inflation und torpediert den wichtigen Lenkungseffekt höherer Energiepreise“, sagte Stefan Kooths, Konjunkturchef am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), am Mittwoch bei der Vorstellung der gemeinsamen Konjunkturprognose für das Bundeswirtschaftsministerium.

Während die Inflationsrate im laufenden Jahr mit 6,1 Prozent den höchsten Wert seit 40 Jahren erreichen dürfte, prognostizieren die Institute für 2023 noch ein Plus von 2,8 Prozent für Deutschland. Die Gemeinschaftsdiagnose wurde vom RWI in Essen, vom DIW in Berlin, vom Ifo-Institut in München, vom IfW in Kiel und vom IWH in Halle erstellt.