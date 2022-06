Konjunkturprognosen „Der Preisdruck hält an“ – Inflation belastet Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft

Berlin Die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland verschlechtern sich weiter. Das Ifo-Institut hat seine Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erneut gesenkt. Die Münchener Forscher gehen für das laufende Jahr nur noch von einem Plus von 2,5 Prozent aus, wie aus der Mittwoch veröffentlichten Konjunkturprognose hervorgeht. Im Frühjahr hatten sie noch mit 3,1 Prozent gerechnet.

Das Institut für Weltwirtschaft rechnet für das laufende Jahr zwar weiterhin mit einem Wachstum von 2,1 Prozent, wie die Kieler Forscher ebenfalls am Mittwoch bekanntgegeben haben. Das Niveau von vor der Coronakrise soll im dritten Quartal erreicht werden. Im Vergleich zur Frühjahrsprognose verringern die Ökonomen allerdings ihre Aussicht für das kommende Jahr von 3,5 auf 3,3 Prozent Wachstum.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist weiter mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und insbesondere die in der Folge noch weiter gestiegenen Energiepreise belasten die Konjunktur enorm, die eigentlich auf dem besten Weg war, sich aus den Fängen der Coronapandemie zu befreien.

Der große Aufschwung nach der Pandemie bleibt damit nach wie vor aus. Stattdessen überwiegen aktuell eher die Abwärtsrisiken. Die Angst vor der Rezession ist zurück. Eine technische Rezession, zwei aufeinanderfolgende Quartale mit schrumpfender Wirtschaftsleistung, konnte die Wirtschaft zuletzt knapp abwenden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Aber der unklare Ausgang des Ukrainekriegs und die Sorgen um die sich immer weiter ausbreitende Inflation haben die Angst vor einer nachhaltigen Rezession zurückgebracht. „Die deutsche Wirtschaft steuert weiter durch unruhiges Fahrwasser“, heißt es in der Prognose des IfW.

Der Grund liegt insbesondere in der anhaltend hohen Inflation, die nach der Projektion der Konjunkturforscher auch so schnell nicht weichen wird. Für 2022 schätzt das IfW eine Inflationsrate von 7,4 Prozent. Es wäre der höchste Wert im wiedervereinigten Deutschland. Das Ifo geht nun von 6,8 Prozent aus.

Für 2023 liegt die Erwartung der Kieler immer noch bei 4,2 Prozent, die Münchener sehen einen stärkeren Rückgang auf 3,3 Prozent. „Der Preisdruck hält an“, prognostizieren die IfW-Konjunkturexperten. Er gehe inzwischen „deutliche über die Verteuerung von Energie und Nahrungsmitteln hinaus“.

Inflation frisst Kaufkraft auf

Im Mai erreichte die Inflationsrate mit 7,9 Prozent nahezu einen Rekordwert. Raten von über sieben Prozent, wie sie seit März zu verzeichnen sind, liegen auf dem Niveau während der Ölkrisen in den Jahren 1973 und 1974 sowie 1981. Die Kernrate der Inflation ohne Energie betrug im Mai 4,5 Prozent.

Die Inflation bremst vor allem deshalb die Konjunktur, weil sie die Kaufkraft der Verbraucher eindämmt. „Die Auftriebskräfte der deutschen Wirtschaft sind zwar intakt, wirken nun aber mit deutlich verringerter Stärke“, sagte IfW-Vizepräsident Stefan Kooths. Diese sitzen zwar noch immer auf hohen Ersparnissen. Etwa 200 Milliarden haben sich während der Corona-Hochphasen angesammelt. Der daraus folgende höhere Konsum wird zu einem wichtigen Faktor werden, damit es überhaupt noch zu dem geringen Wachstum im laufenden Jahr kommt.

>> Lesen Sie dazu auch: Der perfekte Sturm – Wie schlimm wird die Krise für die Weltwirtschaft?

Allerdings sorgt die Inflation dafür, dass sich die Bürger von ihren Ersparnissen deutlich weniger leisten können. „Der mit den hohen Preisen verbundene Kaufkraftverlust der privaten Haushalte hat sich zu Jahresbeginn in einem rückläufigen Warenkonsum niedergeschlagen“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Ein großer Teil des Konsumeffekts auf die Konjunktur verpufft. Darin werden auch die steigenden Gehälter nichts ändern. Bei den Effektivverdiensten erwartet das IfW 2021 ein Wachstum von 4,8 Prozent.

Das wäre ein Plus in einer Höhe, wie es sie seit Jahren nicht mehr gegeben hat – was den Kaufkraftverlust durch die Inflation aber noch immer nicht ausgleichen würde. 2023 soll das Gehaltsplus bei fünf Prozent liegen und damit die Inflation knapp übersteigen. Der Effektivverdienst ist der tatsächliche vom Arbeitgeber an den Mitarbeiter gezahlte Bruttoverdienst, er enthält außer dem Tarifverdienst die übertariflichen Leistungen.

Sorge vor zu zögerlicher EZB

Obwohl das IfW seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt, hat sich die Aussicht auf das weitere Jahr verschlechtert. Dass die Forscher dennoch bei 2,1 Prozent Wachstum bleiben, liegt insbesondere daran, dass das zweite Quartal besser gelaufen sei als erwartet. Das hängt mit geringer als befürchteten Einschränkungen durch die Coronapandemie zusammen.

Insbesondere im Dienstleistungsbereich zogen die Konsumausgaben an und sie werden auch im weiteren Jahresverlauf maßgeblicher Treiber für das übriggebliebene Wachstum sein. Das Ifo geht bei den privaten Konsumausgaben für 2022 von einem Wachstum von 4,8 Prozent aus.

Einen erheblichen Risikofaktor sehen die Kieler Ökonomen darin, dass sich die Inflation doch weiter ungebremst fortsetzen könnte. Dieses Szenario drohe insbesondere dann, wenn die Reaktion der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht ausreicht.

>> Lesen Sie dazu auch: „Die EZB sollte beginnen, die Zinsen auf zwei bis drei Prozent zu erhöhen“, fordert Stanford-Professor John Taylor

Die EZB hat vergangene Woche für Juli einen ersten Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten angekündigt. Im September soll ein zweiter folgen. Das IfW geht von insgesamt vier Zinsschritten in diesem Jahr aus. Der Leitzins würde demnach am Jahresende bei 1,25 Prozent liegen.

Die Signale der EZB erfolgten „viel zu spät und fallen bislang angesichts der erheblichen Zielverfehlung zu zaghaft aus“, sagte IfW-Konjunkturchef Kooths. Damit nehme die Gefahr zu, dass sich der „inflationäre Druck verfestigt“.

Auch die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich zuletzt nur leicht aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg im Juni gegenüber dem Vormonat um 6,3 Punkte auf minus 28 Punkte, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Experten hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg auf minus 26,8 Punkte prognostiziert.

Mehr: „Erinnert an 1970er-Jahre“ – Frühwarnsystem für Inflation auf Rekordhoch