Lieferengpässe Holz, Stahl, Dämmstoffe – Baupreise steigen weiter an

Berlin, Wiesbaden Der Neubau von Wohnungen in Deutschland hat sich Februar weiter deutlich verteuert. Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude stiegen gegenüber Februar 2021 um 14,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im November 2021, dem vorherigen Berichtsmonat, war ein Anstieg um 14,4 Prozent verzeichnet worden.

Die große Nachfrage nach Baumaterialien wie Holz, Stahl und Dämmstoffen auf den Weltmärkten heizt seit geraumer Zeit die Preise an. Überdurchschnittlich stark verteuerten sich im November Zimmer- und Holzbauarbeiten, deren Preise aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Bauholz im In- und Ausland um 33,9 Prozent stiegen.

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) rechnet damit, dass die Baupreise in Deutschland auch in diesem Jahr zulegen werden. Schon vor dem Ukrainekrieg waren bestimmte Rohstoffe wie Baustahl, Holz oder Kupfer nur mit Verzögerungen und zu erhöhten Preisen zu bekommen.

Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass die Baupreise in diesem Jahr steigen werden. Das DIW rechnet damit, dass zweistellig zulegen werden, nach einem Plus von 8,5 Prozent im vergangenen Jahr. Verteuert haben sich beispielsweise Betonstahl, Dachlatten und Bauholz.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die deutschen Baufirmen klagen auch als Folge des russisches Einmarsches in die Ukraine zunehmend über Materialmangel. Im Hochbau meldeten im März 37,2 Prozent Versorgungsengpässe, nach 23,5 Prozent im Februar, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Unternehmen beklagen Lieferengpässe Auch im Tiefbau verschlechterte sich die Lage merklich: Hier leiden inzwischen 31,5 Prozent der Betriebe unter Lieferengpässen. Im Vormonat lag der Anteil noch bei 17,5 Prozent. „Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat zu einer hohen Unsicherheit mit Blick auf die Lieferketten geführt", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Die Materialpreise für viele Rohstoffe schwanken in Folge des Krieges deutlich stärker. Zudem beziehen viele Unternehmen Vorprodukte aus Russland oder der Ukraine. „Das erschwert die Bauplanung", sagte Wohlrabe. Eine Konsequenz davon sei, dass die Unternehmen weiter die Preise erhöhen wollen. Die Preispläne im Baugewerbe sind demnach im März auf ein neues Rekordniveau gestiegen: Sie kletterten von 43,8 auf 48,9 Punkte. Viele Unternehmen geben die gestiegenen Einkaufspreise an ihre Kunden weiter. Die Auftragsbücher der Baubranche sind derweil gut gefüllt. Die Zahl der Genehmigungen für neue Wohnungen etwa fiel 2021 so hoch aus wie seit 22 Jahren nicht mehr. Die Behörden gaben grünes Licht für den Bau von mehr als 380.000 Wohnungen. Die Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP will dafür sorgen, dass pro Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden und dazu die Baugenehmigungs- und Planungsprozesse vereinfachen.