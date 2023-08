Live-Blog zum Ukraine-Krieg Ermittler: DNA-Tests bestätigen Tod Prigoschins – Selenski will Korruption mit Hochverrat gleichsetzen

Russischer Finanzminister hebt Wachstumsprognose an

Russlands Bruttoinlandsprodukt (BIP) wächst nach Einschätzung von Finanzminister Anton Siluanow in diesem Jahr deutlich stärker als zuletzt angenommen. „Wir erwarten in diesem Jahr eine Erholung der Wirtschaft um 2,5 Prozent, vielleicht auch mehr“, sagte er laut der Nachrichtenagentur Interfax am Samstag in einem Fernsehinterview. Im vergangenen Jahr war das BIP in Russland nach Ausbruch des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine offiziell um 2,1 Prozent gesunken.



Die offizielle Wachstumsprognose für 2023 vom Wirtschaftsministerium aus dem April liegt bei 1,2 Prozent. In der Zwischenzeit haben sich allerdings sowohl Präsident Putin als auch Premierminister Michail Mischustin optimistischer geäußert und erklärt, das Wachstum könne auch über 2 Prozent liegen. Wirklich aussagekräftig sind die aktuellen Wachstumszahlen allerdings nicht. Viele Wirtschaftszweige liegen - teilweise auch wegen der Sanktionen - in Russland brach, allein die Rüstungsindustrie arbeitet im Hochbetrieb.

Laut Siluanow wird die Inflation sich bis Jahresende bei etwa sechs Prozent einpendeln. In den nächsten Jahren solle sie aber wieder auf die Zielmarke von etwa vier Prozent zurückkehren, sagte er. Die Inflation wurde auch durch die Talfahrt des Rubels in den vergangenen Monaten angekurbelt. Die russische Leitwährung hat massiv an Wert gegenüber Euro und Dollar verloren. Ein Euro kostet inzwischen mehr als 100 Rubel. Das hat notwendige Importe deutlich verteuert.