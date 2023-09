Live-Blog zum Ukraine-Krieg Selenski entlässt Verteidigungsminister Resnikow – Ukraine meldet Zerstörungen von russischem Kriegsboot

Armenien wertet vor dem Hintergrund des Konflikts mit Aserbaidschan die Sicherheitspartnerschaft mit Russland als strategischen Fehler. „Armeniens Sicherheitsarchitektur war zu 99,99 Prozent an Russland gebunden", sagte Ministerpräsident Nikol Paschinjan in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der italienischen Zeitung „La Repubblica". Russland brauche gegenwärtig wegen des Krieges in der Ukraine aber selbst Waffen und Munition. Es sei deshalb verständlich, dass es die Sicherheitsbedürfnisse Armeniens nicht erfüllen könne. "Dieses Beispiel sollte uns zeigen, dass die Abhängigkeit von nur einem Partner in Sicherheitsfragen ein strategischer Fehler ist."



Armenien streitet seit Jahrzehnten mit Aserbaidschan um die Kaukasus-Region Berg-Karabach. Die überwiegend von Armeniern bewohnte Exklave gehört nach internationaler Auffassung zu Aserbaidschan, von dem es sich aber losgesagt hat. Der Konflikt mündete mehrfach in kurzen Kriegen zwischen den beiden ehemaligen Sowjet-Republiken. Nach einem von Moskau vermittelten Waffenstillstand 2020 wurden russische Friedenstruppen in der Region stationiert.



Zuletzt hat sich der Konflikt wieder zugespitzt, weil Aktivisten mit Billigung der Regierung in Baku den Latschin-Korridor – die einzige Verbindungsstraße zwischen Armenien und Berg-Karabach – blockiert haben. Armenische Appelle an Russland, dagegen vorzugehen, waren erfolglos. Im Juli hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow erklärt, es müssten weitere Gespräche geführt werden.