Live-Blog zum Ukraine-Krieg Selenski: Haben eigene Langstreckenwaffe entwickelt – Russland: Haben ukrainische Saboteure ausgeschaltet

Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski eine eigene Langstreckenwaffe entwickelt. Die Waffe könne ein Ziel in 700 Kilometern Entfernung treffen, sagte Selenski am Donnerstag und bezog sich damit offensichtlich auf einen Angriff auf einen Flughafen in Westrussland am Vortag. Die Waffe werde vom ukrainischen Ministerium für strategische Industrie produziert, teilte der Präsident im Netzwerk Telegram mit. Details nannte er nicht.



Eine mehrstündige Welle von Drohnenangriffen attackierte am Mittwoch einen Flughafen nahe der russischen Grenze zu Estland und Lettland. Vier militärische Transportflugzeuge vom Typ Il-76 wurden beschädigt, wie örtliche Medien berichteten. Der Flughafen liegt in der russischen Region Pskow, etwa 700 Kilometer nördlich der ukrainischen Grenze. Insgesamt wurden Ziele in sechs russischen Regionen angegriffen. Russland machte die Ukraine für die Drohnenangriffe verantwortlich.

Die ukrainische Seite will die Verantwortung für Angriffe auf russischem Boden meist weder bestätigen noch dementieren, auch wenn Politiker manchmal Andeutungen machen. Die Bemerkung von Selenski war der deutlichste Hinweis darauf, dass die Ukraine hinter dem Angriff vom Mittwoch steckt.