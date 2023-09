Live-Blog zum Ukraine-Krieg Tote und Verletzte bei Beschuss in Russland und der Ukraine – Schiffe passieren Getreidekorridor trotz Blockade

Tote und Verletzte bei Beschuss in Russland und der Ukraine

Bei Beschuss der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine sind nach Angaben von Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Samstag ein Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Zwei ukrainische Drohnen griffen den Angaben zufolge den Bezirk Waluyski an und verursachten Schäden an einem Privathaus und einem Auto. Eine weitere Drohne sei im Bezirk Grayworonski von der russischen Luftverteidigung abgefangen worden.

In der benachbarten Region Kursk, die wie Belgorod an die Ukraine grenzt, wurde nach Angaben von Gouverneur Roman Starowoit am Samstag beim Beschuss eines Dorfes eine Frau verletzt. Der Gouverneur machte die Ukraine für den Angriff verantwortlich. Die ukrainischen Behörden gaben zunächst keine Stellungnahme zu den Vorfällen ab.

Unterdessen wurden nach Angaben des von Moskau installierten Statthalters Alexej Kulemsin in der ostukrainischen, von Russland zusammen mit dem gleichnamigen Gebiet von Moskau für annektiert erklärten Stadt Donezk am Samstag vier Menschen durch ukrainischen Beschuss verletzt.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung in der südukrainischen Region Cherson, Olexander Prokudin, berichtete von einer toten Person und vier Verletzten am Samstag. In Krywyj Rih, der Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, vermeldete Bürgermeister Olexander Wilkul, die Luftverteidigung habe einen Angriff abgewehrt.