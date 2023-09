Live-Blog zum Ukraine-Krieg Treffen von Putin und Erdogan am Montag – London: Russland schützt Krimbrücke mit Unterwasserbarriere

Belarussische Journalistin zu jahrelanger Haft verurteilt In Belarus ist eine bekannte Journalistin zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil sie eine renommierte Menschenrechtsgruppe mit Informationen versorgt habe. Das Verfahren gegen Larissa Schtschyrakowa in der Stadt Gomel sei nicht öffentlich gewesen, teilte der belarussische Journalistenverband am Donnerstag mit. Sie werde ihre Strafe in einer Hochsicherheitskolonie verbüßen und müsse zusätzlich eine Geldstrafe von 3500 belarussischen Rubeln (mehr als 1000 Euro) zahlen.



Die 50-Jährige war im Dezember 2022 festgenommen worden. Während des Verfahrens beschuldigte der Staat sie, für das belarussische Menschenrechtszentrum Wiasna sowie für den Fernsehsender Belsat, der von Polen aus in belarussischer Sprache sendet, Informationen gesammelt, erstellt, verarbeitet, gespeichert und übermittelt zu haben. Sowohl Wiasna als auch Belsat werden von der Regierung in Minsk als „extremistische“ Organisationen eingestuft. Nach ihrer Festnahme war ihr Sohn zunächst in einem staatlichen Waisenhaus untergebracht worden, bevor die Behörden das Sorgerecht schließlich an Schtschyrakowas Ex-Mann übertrugen.



„Das Urteil gegen Larissa Schtschyrakowa ist eine weitere Vergeltungsmaßnahme, die darauf abzielt, sich an Journalisten zu rächen“, erklärte der Journalistenverband. Sie sei „eine professionelle Reporterin mit langjähriger Erfahrung, eine Menschenrechtsaktivistin und eine kulturelle Persönlichkeit“. Anderswo auf der Welt würden Menschen wie sie mit Preisen ausgezeichnet, hieß es. „In Belarus werden sie verfolgt - aber Journalismus ist kein Verbrechen.“ Auch die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja kritisierte die Entscheidung des Gerichts.



Schtschyrakowa hatte über die massive Unterdrückung von Aktivisten und politischen Gruppen seit den letzten Präsidentschaftswahlen vor drei Jahren berichtet. Nach Angaben des Journalistenverbands sitzen derzeit 33 belarussische Medienschaffende im Gefängnis.