Liveblog zum Ukraine-Krieg Angriff auf russische Streitkräfte in der Donezk-Region – Selenski warnt vor Anschlag auf Atomkraftwerk

Papst-Gesandter: Arbeiten an Mechanismus für Kinder-Rückkehr

Der Ukraine-Gesandte von Papst Franziskus arbeitet nach eigenen Angaben an einem Mechanismus, um eine Rückkehr von ukrainischen Kindern aus Russland in ihre Heimat zu ermöglichen. Er habe das Thema persönlich mit dem Papst besprochen, sagt Kardinal Matteo Zuppi während einer Buchpräsentation in Rom. Zuppi hielt sich vergangene Woche in Moskau auf und davor in Kiew. Die Ukraine wirft Russland vor, zahlreiche Kinder verschleppt zu haben, was die Regierung in Moskau zurückweist. Am Sonntag hatte Zuppi erklärt, er arbeite nicht an einem Friedensplan oder einer Vermittlung zwischen der Ukraine und Russland.