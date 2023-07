Liveblog zum Ukraine-Krieg Biden: Russland kann Krieg nicht über Jahre fortsetzen – Putin: Kiew hat Recht auf Sicherheit, aber nicht auf Kosten Moskaus

Litauens Behörden untersuchen angebliches Daten-Leck zum Nato-Gipfel In Litauen untersuchen die Sicherheitsbehörden ein angebliches Leck von Informationen zu organisatorischen Abläufen des Nato-Gipfels in Vilnius. Der Geheimdienst und die Polizei des baltischen EU- und Nato-Landes prüfen eigenen Angaben zufolge am Mittwoch erfolgte Veröffentlichungen in sozialen Medien, wonach sich eine Gruppe von Hackern Zugriff auf nicht öffentliche Informationen zum Spitzentreffen der westlichen Militärallianz verschafft haben soll.



Darunter sind Medienberichten zufolge Hinweise zu den Sicherheitsvorkehrungen des Treffens, die Namen der für die Sicherheit zuständigen Beamten und die Reiserouten der Delegationen.



Die insgesamt knapp 30 veröffentlichten Dokumente, deren Echtheit von den Behörden noch nicht bestätigt wurde, geben den Berichten zufolge etwa auch Auskunft über die Hotels in Vilnius, in denen die Staats- und Regierungschefs und deren Delegationen in Vilnius übernachten, ihre Ankunftszeiten am Flughäfen sowie die Namen der sie begleitenden Sicherheitskräfte und deren Ausrüstung.



Litauens Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas spielte den Vorfall herunter und sagte, der Nato-Gipfel sei davon nicht betroffen gewesen. „Ich würde es nicht als Nato-Information bezeichnen, ich würde es nicht als Verschlusssache bezeichnen“, sagte er am Donnerstag im Rundfunk. „Manche E-Mail-Korrespondenz, die sozusagen durch elementare Cyber-Hacking-Methoden durchgesickert ist, ist kein Nato-Geheimnis, weder ist es noch irgendein anderes Dokument.“