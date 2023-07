Liveblog zum Ukraine-Krieg EU stellt bis fünf Milliarden Euro jährlich für Ukraine bereit – Bericht: Ukraine setzt US-Streumunition ein

Russland: Polens geplante Verstärkung der Grenztruppen besorgniserregend

Die russische Führung wertet die Entscheidung Polens, seine Sicherheitskräfte entlang der Grenze zu Belarus zu verstärken, als „Grund zur Besorgnis“. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagt vor der Presse, Polen sei ein „aggressives“ Land und erfordere „erhöhte Aufmerksamkeit“.

Polen hat am 2. Juli mitgeteilt, es würden 500 Polizisten entsendet, um die Sicherheit an der Grenze zu Belarus zu erhöhen. Als Grund nannte die Regierung in Warschau die steigende Zahl von Migranten und mögliche Bedrohungen wegen der Verlegung von Wagner-Söldnern nach Belarus.

Am Donnerstag erklärt das polnische Verteidigungsministerium zudem, die Lage an der Grenze zu Belarus werde genau beobachtet. Man sei vorbereitet, erklärt das Ministerium nach der Ankündigung von Belarus, dass russische Wagner-Söldner an Militärübungen nahe der Grenze teilnähmen. „Polens Grenzen sind sicher, wir beobachten die Situation an unserer Ostgrenze kontinuierlich und sind auf verschiedene Szenarien vorbereitet, wenn sich die Situation entwickelt.“ Belarus grenzt sowohl an Russland und die Ukraine als auch an die Nato- und EU-Staaten Polen, Lettland und Litauen.