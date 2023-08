Liveblog zum Ukraine-Krieg Großbritannien: Russland finanziert Wagner-Söldner wohl nicht mehr – Rheinmetall liefert Aufklärungsdrohnen an Ukraine

Russisches Kampfflugzeug in der Region Kaliningrad abgestürzt

Ein russisches Kampfflugzeug ist am Samstag in der Region Kaliningrad während eines Trainingseinsatzes abgestürzt. Beide Piloten an Bord kamen ums Leben, wie die örtlichen Militärbehörden mitteilten.



Die Maschine vom Typ Su-30 sei in einem abgelegenen Gebiet abgestürzt, hieß es in einer Mitteilung der Behörden. Munition sei nicht an Bord gewesen. Wahrscheinlich war ein technisches Problem Auslöser des Unglücks. Kaliningrad ist eine russische Exklave an der Ostsee, die zwischen den Nato-Mitgliedstaaten Polen und Litauen liegt. Das Kampfflugzeug Su-30 wird während des russischen Vorgehens in der Ukraine in großem Umfang eingesetzt.



Die russische Luftwaffe hat in jüngster Zeit eine Reihe von Abstürzen zu verzeichnen, die manche Beobachter auf eine höhere Zahl von Flügen im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine zurückführen. Im vergangenen Monat stürzten zwei russische Kampfflugzeuge bei Trainingsflügen ab - eines in den Pazifik und eines in das Asowsche Meer.