Liveblog zum Ukraine-Krieg London: Russland baut neue Armee in Südukraine auf – Moskau meldet Abschuss von ukrainischen Drohnen

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist nach einem Besuch in Schweden nun in den Niederlanden zu vorab nicht offiziell angekündigten Gesprächen mit Regierungschef Mark Rutte eingetroffen.



Hauptziel der Reise sei die Lieferung von F-16-Kampfjets „zum Schutz unserer Menschen vor dem russischen Terror“, teilte Selenski am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram mit. „Wir werden stärker“, meinte er.



Bei den Gesprächen gehe es auch darum, einen Friedensgipfel vorzubereiten und den Terrorstaat vor Gericht zu bringen, sagte Selenski, der in Begleitung seiner Frau reiste. Die Strafgerichtshof in Den Haag hatte gegen Kremlchef Wladimir Putin, der den Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 angeordnet hatte, Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen erlassen.