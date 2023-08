Liveblog zum Ukraine-Krieg Luftalarm in der Ukraine: Explosionen in Kiew zu hören – Tass: Luftraum über Moskauer Flughafen vorübergehend gesperrt

Würzburg liefert drei Feuerwehrfahrzeuge an die Ukraine

Die Stadt Würzburg hat drei Fahrzeuge der Feuerwehr an ihre ukrainische Partnerstadt Lwiw gespendet. Mitarbeiter der Stadt und zwei Fahrer der Freiwilligen Feuerwehr brachten die ausgemusterten, aber technisch voll funktionsfähigen Fahrzeuge an den Grenzübergang zwischen Korczowa in Polen und Krakowez in der Ukraine, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Lwiw liegt nur rund 70 Kilometer östlich der Grenze zu Polen.



Nach Angaben des Leiters der Würzburger Berufsfeuerwehr wurden die Fahrzeuge technisch überholt, bekamen neue Reifen und neuen TÜV. Auch die Feuerwehrausrüstung sei mitgeliefert worden. Die Belegschaft legte eine Strecke von 1150 Kilometern mit den Einsatzfahrzeugen zurück. Für kleinere Reparaturen hatte das Team Werkzeug, Öl und ein paar Ersatzteile mitgenommen. Etwa fünf Kilometer vor der Grenze übergab die Crew den Kollegen aus Lwiw dann die Fahrzeuge.



In der westukrainischen Stadt Lwiw wurden in der Nacht zum 6. Juli bei einem Raketenangriff in einem Wohngebiet zehn Menschen getötet und 42 verletzt, darunter drei Kinder. Der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, sprach von dem schwersten Angriff auf die zivile Infrastruktur von Lwiw seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor mehr als 17 Monaten.