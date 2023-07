Liveblog zum Ukraine-Krieg Moskau: Luftangriffe auf Hafenstädte waren Vergeltungsschläge – Bundeswehr vergibt Milliardenauftrag an Rheinmetall

US-Institut erwartet große Logistikprobleme für Russen in Südukraine

Wegen der Schäden an der Krim-Brücke könnte die russische Armee nach Einschätzung westlicher Experten bald signifikante logistische Probleme in der Südukraine bekommen. Der Angriff auf die Brücke vom Montag mache die Versorgung vieler russischer Truppen von einer verbleibenden Nachschubroute abhängig, hieß es in der Analyse des US-Instituts für Kriegsstudien ISW in Washington am Montag (Ortszeit). Die Route führe durch die umkämpften Gebiete Donezk, Saporischschja und Cherson. Sie werde jetzt wohl zusätzlich durch die Flucht russischer Touristen von der Krim belastet. So könnten sich die Probleme der russischen Armee in der Südukraine den ISW-Experten zufolge kurz- und mittelfristig noch weiter verschärfen.