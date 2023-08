Liveblog zum Ukraine-Krieg Moskau: Wieder Drohnenangriffe abgewehrt – London: Russische Truppen im Süden der Ukraine unter Druck

Nato-Partner Slowakei erhält Luftraumüberwachungsradar

Die an der Ostflanke der Nato gelegene Slowakei erhält von der Bundeswehr ein erstes Luftraumüberwachungsradar. Das System sei unterwegs und solle am Dienstag am Zielort Nitra eintreffen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Montag in Berlin. Die Abgabe der Radaranlage, der weitere folgen sollen, ist Teil einer umfangreichen Abgabe von Flugabwehrkomponenten an die Slowakei. Weiterhin sei auch die Abgabe des Waffensystems Mantis an die Slowakei geplant. Zeitweise hatte die Bundeswehr auch das Flugverteidigungssystem Patriot in der Slowakei stationiert.