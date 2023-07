Liveblog zum Ukraine-Krieg Nach angeblichen Explosionen gesperrt: Zwei Tote auf Krim-Brücke – Baerbock: Niemand darf bei Angriffskrieg straflos bleiben

Ukrainischer Generalstab: Russland konzentriert sich auf Donbass

Russland konzentriert sich nach Angaben des ukrainischen Generalstabs in seinem Angriffskrieg weiter auf Offensivoperationen im industriellen Kernland der Ukraine, dem Donbass. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar unterstrich dies, indem sie am Sonntag sagte, die Kämpfe im Osten des Landes hätten sich ein Stück weit intensiviert. In der Messaging-App Telegram schrieb sie, Russland habe an zwei aufeinanderfolgenden Tagen „aktiv“ Angriffe in Richtung von Kupjansk in der nordöstlichen Region Charkiw verübt.



In dem Gebiet seien die ukrainischen Streitkräfte in der Defensive, erklärte Maljar. Die Ukraine versucht seit einiger Zeit, die russischen Angreifer mit einer Gegenoffensive zurückzudrängen. „Es finden heftige Kämpfe statt, die Positionen beider Seiten verändern sich mehrmals täglich dynamisch“, schrieb sie.

Maljar berichtete, an der nördlichen Flanke um die zerstörte Stadt Bachmut versuche das ukrainische Militär, seine Positionen zu halten. An der Südflanke rückten die ukrainischen Soldate „täglich“ vor, sagte sie. Die Ukraine versucht, die Stadt einzukreisen, seitdem sie dort im Mai die Kontrolle an Russland verlor.