Liveblog zum Ukraine-Krieg Putin erwägt Einsatz von Streubomben – US-Thinktank: Moskau kämpft gegen Ungehorsam in Militärführung

Südkoreas Präsident in der Ukraine - Treffen mit Selenski

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol ist überraschend in der Ukraine eingetroffen. Er stattete zunächst den Kleinstädten Butscha und Irpin nordwestlich von Kiew einen Besuch ab, wie sein Büro am Samstag mitteilte. In Butscha sollen russische Soldaten im vergangenen Jahr ein Massaker an Zivilisten angerichtet haben. Auch aus Irpin gingen erschütternde Bilder um die Welt. Im Tagesverlauf ist ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski angesetzt.



Ob Yoon der Bitte Selenskis nach mehr militärischer Unterstützung nachkommt, ist Beobachtern zufolge offen. Bislang hat sich Südkorea dem entzogen und humanitäre und finanzielle Hilfen gesetzt. So kündigte Yoon, der diese Woche beim Nato-Gipfel in Vilnius war, an, Krankenwagen und Ausrüstung für die Minenräumung in die Ukraine zu schicken. Auch an dem Treuhandfonds der Nato will sich Südkorea beteiligen.



Die Invasion Russlands in die Ukraine sei eine Herausforderung für die Freiheit der Völkergemeinschaft, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, hatte Yoon bei seinem Besuch in Polen am Donnerstag gesagt. Er bot sein Land als Partner für den Wiederaufbau der Ukraine an.