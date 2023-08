Liveblog zum Ukraine-Krieg Russischer Top-Manager: „Einmarsch in die Ukraine ist barbarisch“ – Neuer Schiffskorridor im Schwarzen Meer

Polen schickt 2000 weitere Soldaten an die Grenze zu Belarus Polen will die Bewachung seiner Grenze zu Belarus mit weiteren 2000 Soldaten verstärken. Das sind doppelt so viele, wie der Grenzschutz angefordert hatte. Die Soldaten würden in den kommenden zwei Wochen an der Grenze eintreffen, sagte Vize-Innenminister Maciej Wasik am Mittwoch der Nachrichtenagentur PAP. Anfang der Woche hatte der Grenzschutz um 1000 weitere Soldaten gebeten. Polen ist ähnlich wie Litauen wegen der Aktivitäten russischer Wagner-Söldner in Belarus besorgt.