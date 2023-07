Liveblog zum Ukraine-Krieg Russischer Verteidigungsminister droht mit Streubomben – USA sanktionieren Serbiens Geheimdienstchef

Raffinerie Schwedt braucht 400 Millionen Euro vom Bund Die Öl-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt soll mit Staatshilfen in Höhe von 400 Millionen Euro gefördert werden. Ralf Schairer, Geschäftsführer der PCK Schwedt, sagte am Dienstag laut Mitteilung der brandenburgischen Staatskanzlei, bereits am vergangenen Freitag sei der entsprechende Antrag beim Bundeswirtschaftsministerium in Berlin eingereicht worden. Mit dem erhofften Geld solle die Pipeline von Rostock nach Schwedt ertüchtigt werden. Außerdem sollten damit Anpassungen finanziert werden, um Rohöl aus anderen Staaten als Russland zu beziehen und dann zu verarbeiten.



Wegen der Sanktionen gegen Russland im Zuge des Angriffs auf die Ukraine müssen neue Lieferanten gefunden werden. Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Grünen-geführten Wirtschaftsministerium, verwies in diesem Zusammenhang auf langfristige Verträge zum Bezug von Rohöl aus Kasachstan. Weitere Mengen sollen über die Häfen Rostock und Danzig nach Schwedt gelangen. In der Vergangenheit kam russisches Öl per Pipeline direkt nach Schwedt.



Der russische Ölkonzern Rosneft hält mit 54 Prozent die Mehrheit an der Raffinerie, die unter anderem für die Benzinversorgung im Großraum Berlin wichtig ist. Die Anteile wurden aber wegen des Krieges unter Treuhandverwaltung gestellt. Mittlerweile sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden, mit denen die Bundesregierung die Anteile verkaufen kann. Weil der polnische Hafen Danzig mittlerweile eine wichtige Rolle spielt, drängt die Regierung in Warschau auf einen Ausschluss von Rosneft und eine Beteiligung des polnischen Versorgers Orlen an der Raffinerie. Jenseits von Rosneft liegen 37 Prozent der Anteile bei Shell und gut acht Prozent bei der italienischen ENI.