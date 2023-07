Liveblog zum Ukraine-Krieg Russland verurteilt Rückkehr von Asow-Kommandeuren – Selenski ernennt neuen Chef der Nationalgarde

Britischer Premier Sunak: Raten von Streumunition-Einsatz ab

Großbritannien hält an seiner Ablehnung von Streumunition fest. Das sagte Premierminister Rishi Sunak am Samstag als Reaktion auf die Ankündigung der USA, die umstrittene Munition an die Ukraine zu liefern. „Das Vereinigte Königreich ist Unterzeichner einer Konvention, die Herstellung oder Nutzung von Streumunition untersagt - und wir raten von dem Einsatz ab“, sagte Sunak dem Nachrichtensender Sky News bei einem Wahlkampfauftritt im nordenglischen Selby.



Großbritannien werde weiterhin seinen Teil dafür tun, um die Ukraine im Kampf gegen Russlands „illegale und grundlose Invasion“ zu unterstützen, so der konservative Politiker weiter. Das sei durch die Weitergabe von Kampfpanzern und weitreichenden Waffen an Kiew auch bereits geschehen. Beim anstehenden Nato-Gipfel in Vilnius (11. und 12. Juli) werde man genau mit den Alliierten diskutieren, wie die Unterstützung für die Ukraine noch erhöht werden könne.

US-Präsident Joe Biden wird am Montag zu einem Besuch in Großbritannien als Zwischenstopp auf seinem Weg nach Vilnius erwartet. Neben einem Gespräch mit Sunak in London steht auch ein Treffen mit König Charles III. in Windsor auf dem Programm.