Liveblog zum Ukraine-Krieg Schwere Luftangriffe auf Region Lwiw – Russische Notenbank erhöht Zinsen auf zwölf Prozent

Bei seinem ersten Besuch in der Ukraine seit Beginn der russischen Militäroffensive im Februar 2022 hat Bundesfinanzminister Christian Lindner dem Land weitere Unterstützung zugesagt. „Wir wissen, dass die Ukraine auch unsere Werte verteidigt und mit ihnen die europäische Friedens- und Freiheitsordnung insgesamt", sagte der FDP-Chef am Montag in Kiew nach Gesprächen im ukrainischen Finanzministerium. „Deshalb darf die Ukraine weiter darauf rechnen, dass Deutschland im internationalen Verbund, aber auch bilateral unterstützen wird." Es sei bereits eine Größenordnung von 22 Milliarden Euro mobilisiert worden für unterschiedliche Bereiche der Unterstützung. „Für die nächsten Jahre haben wir in unseren Haushaltsplanungen eine Fortsetzung der Unterstützung der Ukraine bereits fest eingeplant", sagte Lindner zu.



Der Finanzminister war am Morgen mit dem Zug zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Er komme nicht als Vertreter einer Gebernation, sondern als Vertreter einer Partnernation, sagte Lindner. Deutschland wolle mehr tun als humanitär, militärisch und finanziell zu unterstützen.



„Wir wollen unsere Beiträge dazu leisten, dass die Ukraine eine prosperierende Zukunft hat, insbesondere dann, wenn hoffentlich bald der schreckliche Krieg von der Ukraine gewonnen sein wird", sagte Lindner. Die beiden Finanzministerien würden daher enger zusammenarbeiten etwa im Bereich der Finanzaufsicht, des Finanzmarkts und des Kreditwesens. Dies solle auch beim Zoll und beim Management von Staatsbeteiligungen und ihrer Privatisierung geschehen, was in der Ukraine ein sehr großes und in Deutschland immer noch ein bedeutsames Thema sei.