Liveblog zum Ukraine-Krieg Ukraine verstärkt Angriffe im Süden – Selenski besucht zerstörte Verklärungskathedrale in Odessa

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die infolge eines russischen Angriffs schwer beschädigte Verklärungskathedrale in der südlichen Hafenstadt Odessa besucht. Er habe sich in Kenntnis setzen lassen über das Ausmaß der Zerstörungen in dem Gotteshaus, das in der zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Altstadt von Odessa liegt, teilte Selenski am Donnerstagabend auf seiner Homepage mit. Nun sollen Spezialisten die Möglichkeiten zur Restaurierung des berühmten Bauwerks prüfen. Es war in der Nacht zum vergangenen Samstag beschädigt worden, als Russland zum wiederholten Mal die Stadt am Schwarzen Meer bombardierte.

In seiner abendlichen Videoansprache sagte Selenski zudem, er habe sich in Odessa mit medizinischem Personal getroffen und für die wichtige Arbeit gedankt. Infolge der russischen Angriffe werden in der Stadt immer wieder auch Zivilisten getötet und verletzt.