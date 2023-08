Liveblog zum Ukraine-Krieg Ukrainischer Donau-Hafen Ismail durch Beschuss beschädigt – London: Russland bildet neue Kampfeinheiten für Krieg gegen Ukraine

Isländische Botschaft in Moskau stellt Betrieb ein

Die Botschaft Islands in Moskau hat am Dienstag ihren Betrieb eingestellt. Das teilte die Regierung des kleinen Inselstaats mit. Die Botschaft in der russischen Hauptstadt hatte die Interessen Islands auch gegenüber mehreren Ländern im Kaukasus sowie in Zentralasien vertreten. Das werde nun direkt vom Außenministerium in Reykjavik übernommen. Die Entscheidung bedeute aber keine Einstellung der diplomatischen Beziehungen, betonte das Außenministerium. Sobald die Bedingungen es erlaubten, werde Island dem Betrieb der Botschaft in Moskau wieder Priorität einräumen.



Die vorübergehende Schließung der isländischen Botschaft war bereits im Juni angekündigt worden. Begründet hatte Außenministerin Thórdís Kolbrún Gylfadóttir das mit einem historischen Tiefstand der Beziehungen zu Russland. Die Aufrechterhaltung des Botschaftsbetriebs lasse sich daher nicht länger rechtfertigen. Außerdem forderte Gylfadóttir Russland auf, seinen Botschaftsbetrieb in der isländischen Hauptstadt Reykjavik einzuschränken.