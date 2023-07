Liveblog zum Ukraine-Krieg Zwei Tote nach Raketeneinschlag in ukrainischer Stadt Saporischschja – Putin dementiert ukrainische Erfolge an der Front

Russische Justiz lässt Kinder in Verfahren gegen Mutter aussagen

In einem Strafverfahren gegen eine Frau wegen Diskreditierung der russischen Armee haben die Behörden die beiden Kinder der Beschuldigten als Zeugen aufgerufen. Die Mutter, das neunjährige Mädchen und der zehn Jahre alte Junge wurden am Freitag von Ermittlern in der nordrussischen Region Archangelsk vorgeladen, um in dem Fall auszusagen, wie das russische Nachrichtenmedium Sota berichtete.



Gegen die Frau waren zuvor bereits ähnliche Vorwürfe erhoben worden, nachdem sie im September 2022 auf der russischen Social-Media-Plattform VKontakte Antikriegsbeiträge veröffentlicht hatte. Nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine im Februar 2022 wurde in Russland ein Gesetz verabschiedet, das die Diskreditierung des Militärs zur Straftat macht. Das Gesetz wird regelmäßig gegen Kreml-Kritiker angewendet.



Im April beantragten die russischen Behörden die Einschränkung des Sorgerechts für einen alleinerziehenden Vater, der nach einer kriegskritischen Zeichnung, die seine Tochter in der Schule verfasst hatte, wegen Diskreditierung der Armee schuldig gesprochen worden war. Der 54-Jährige wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, weil er das russische Vorgehen in der Ukraine in sozialen Medien kritisiert hatte. Seine 13-jährige Tochter kam zunächst in ein Waisenhaus, später zog sie zu ihrer Mutter.