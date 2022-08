Neue Studie Deutschland kann Winter ohne russisches Gas überstehen – wenn noch 210 Terrawattstunden eingespart werden

Sollte Russland uns das Gas komplett abdrehen, muss das kein Problem sein – sofern der Verbrauch sinkt. Eine Studie zeigt, mit welchen Maßnahmen das gelingen kann.

Die Verantwortung muss von allen getragen werden. (Foto: dpa) Energiesparen

Berlin Russland dreht am Gashahn. Über die Pipeline Nord Stream 1 kommt aktuell nur 20 Prozent der vereinbarten Menge in Deutschland an. Die Sorge ist enorm, dass Präsident Wladimir Putin den Deutschen den Gashahn noch komplett zudreht.

Eine neue Studie zeigt: Das muss kein Problem sein. Deutschland kann auch ohne russisches Gas durch den Winter kommen. Doch es gibt ein großes Aber: der Verbrauch. Denn der muss noch deutlich weiter runter.

Bei der Studie handelt es sich um die Neuauflage der viel zitierten Bachmann-Studie, benannt nach dem deutschen Volkswirt Rüdiger Bachmann, der an der US-Universität Notre Dame lehrt. Er hatte zusammen mit zehn weiteren Ökonominnen und Ökonomen, darunter Forscher vom Ifo-Institut und der Universität Bonn, im März kurz nach Kriegsausbruch die Lage der deutschen Gasversorgung analysiert.

