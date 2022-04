Neue Studie Entlastungspakete der Bundesregierung für hohe Energiepreise: Es profitieren die Falschen

Arme Haushalte leiden besonders stark unter den hohen Energiepreisen. Die staatlichen Hilfen ändern das kaum, zeigt eine Studie. Dafür geht das Geld auch an Millionäre.

Die Preise für Kraftstoff sind massiv gestiegen. (Foto: dpa) Diesel-Tank

Berlin Die Zielgruppe ist weit gefasst. Bei der Entlastung der Bürger von den hohen Energiepreisen habe die Regierung „die Breite der Gesellschaft im Blick“, erklärte Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang kürzlich. Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner sprach von einem Entlastungspaket „für die Mitte der Gesellschaft“.

Die Belastungen durch die rasant gestiegenen Strom- und Gaspreise infolge des Ukrainekriegs will die Bundesregierung mit Steuersenkungen auf Sprit, Transferzahlungen, einer Energiepauschale oder dem 9-Euro-Bahn-Ticket ausgleichen. Fast 24 Milliarden Euro nimmt der Bund dafür in die Hand. Gut investiertes Geld? Nein, lautet das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die dem Handelsblatt vorliegt. Am Montag wurde sie unter den Finanzpolitikern der Ampelkoalition diskutiert.