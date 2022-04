Normenkontrollrat „Mister Bürokratieabbau“: Für eine neue Regelung müssen zwei alte gestrichen werden

Der neue Chef des Nationalen Normenkontrollrats fordert, dass künftig für jede neue Regelung zwei bestehende gestrichen werden müssen: „one in – two out“. Bislang lautet der Grundsatz „one in – one out“.

Berlin Der neue Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats (NKR), der Unternehmer Lutz Goebel, will das unabhängige Beratungsgremium der Bundesregierung für Bürokratieabbau bekannter machen und womöglich sogar umbenennen. Das kündigte er in seinem ersten Interview in der neuen Funktion an.

„Mein Vorgänger, der frühere Bahn-Chef Johannes Ludewig, hat sehr stark im Hintergrund gearbeitet“, sagte Goebel dem Handelsblatt. Auch bei der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe die Wirtschaft „auf der Prioritätenliste nicht ganz oben“ gestanden, kritisierte Goebel. Die Unternehmer müssten aber merken, dass bei der Arbeit des Rates wirklich etwas für sie herausspringe. „Vielleicht brauchen wir sogar einen anderen Namen für das Gremium, einen, der eingänglicher ist und emotionaler“, erklärte Goebel.

Konkret fordert der neue NKR-Chef, dass künftig für jede neue Regelung zwei bestehende gestrichen werden müssten: „one in – two out“. Bislang lautet der Grundsatz „one in – one out“. Goebel hält es zudem für wünschenswert, wenn sich die Politik selbst Ziele setzen würde, um Bürokratie abzubauen, zum Beispiel 25 Prozent der Belastung der Wirtschaft in den kommenden vier Jahren. „Sonst wird der Bürokratieabbau schnell zur Alibiaktivität“, mahnte Goebel.

In den Ministerien will er viel früher eingreifen: „Künftig will ich bereits hinterfragen: Brauchen wir überhaupt ein neues Gesetz? Warum muss der Staat bis ins allerletzte Detail alles vorschreiben, was Wirtschaft und Bürger zu tun haben?“ Das werde einigen nicht gefallen. „Aber da müssen wir dagegenhalten“, versprach der ehemalige Präsident des Verbands „Die Familienunternehmer“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Den Bau der Tesla-Gigafactory bei Berlin lobte der neue NKR-Vorsitzende als Vorbild, wie Großprojekte in Deutschland gelingen können: „Politik und Verwaltung haben sich wahnsinnig angestrengt, um ein Musterbeispiel zu setzen.“ Die Prioritäten seien glasklar gewesen. „Da kann man sehen, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen“, sagte Goebel.

Die Verwaltung sieht er indes als größte Baustelle beim Bürokratieabbau: „Wir stellen fest, dass sich die Verwaltungen am schwersten damit tun, wenn es darum geht, Verwaltungsaufwand und Bürokratie zu quantifizieren.“ Da sei am meisten zu tun: „Die mauern gerne und wollen nicht zugeben, wie schlecht es eigentlich steht.“

Lesen Sie hier das komplette Interview:

Herr Goebel, Sie werden der neue „Mister Bürokratieabbau“ der Bundesregierung. Was haben Sie sich vorgenommen?

Viel früher in den Dialog zu gehen. Bislang bekam der Rat die Vorhaben der Regierung, um die Bürokratiekosten für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung abzuschätzen. Doch wenn schon alles fertig geschrieben ist, will das natürlich keiner mehr aufschnüren. Künftig will ich bereits hinterfragen: Brauchen wir überhaupt ein neues Gesetz? Warum muss der Staat bis ins allerletzte Detail alles vorschreiben, was Wirtschaft und Bürger zu tun haben? Das wird einigen nicht gefallen. Aber da müssen wir dagegenhalten.

Trotzdem wird es ja auch weiterhin neue Gesetze geben.

Natürlich. Eine wichtige Forderung ist: „one in – two out“. Für jede neue Regelung müssen zwei bestehende gestrichen werden. Bislang lautete der Grundsatz „one in – one out“. Es wäre auch sehr wünschenswert, wenn sich die Politik selbst Ziele setzen würde, um Bürokratie abzubauen, zum Beispiel 25 Prozent der Belastung der Wirtschaft in den kommenden vier Jahren. Sonst wird der Bürokratieabbau schnell zur Alibiaktivität.

Den Nationalen Normenkontrollrat gibt es seit 16 Jahren. Zuletzt entstand der Eindruck, das Gremium habe unter Kanzlerin Merkel eher an Bedeutung verloren.

Als Unternehmer und Verbandspräsident habe ich die Bundeskanzlerin öfter getroffen. Ich hatte den Eindruck, dass die Wirtschaft bei ihr auf der Prioritätenliste nicht ganz oben stand. Ich bin der festen Überzeugung, dass das jetzt anders wird. Im Wirtschaftsministerium, aber auch im Finanzministerium spüre ich ein großes Interesse, dass die Wirtschaft gut läuft und dass Bürokratie abgebaut wird.

Vita NKR-Chef Als neuer Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats will der 67-Jährige den Bürokratieabbau voranbringen. Lutz Goebel ist Mitglied der FDP. Unternehmer Der gebürtige Siegener ist geschäftsführender Gesellschafter des Industriemotorenherstellers Henkelhausen. Verbandschef Von 2011 bis 2017 war Goebel Präsident des Verbands „Die Familienunternehmer“.

Künftig ist der Rat nicht mehr im Bundeskanzleramt angesiedelt, sondern im Justizministerium. Wie gehen Sie damit um, dass der Bürokratieabbau nicht mal mehr Chefsache ist?

Ich sehe im Wechsel zum Justizministerium keine Schwächung des Normenkontrollrats. Warum der Wechsel stattfindet, das wissen wir allerdings nicht. Dafür gibt es keine klare Begründung. Im Justizministerium eröffnen sich neue Möglichkeiten für eine gute Zusammenarbeit. Minister Buschmann plant eine ganze Abteilung für bessere Rechtsetzung und Digitalisierung. Dann würde das Gremium im Ergebnis sogar gestärkt werden.

Der Normenkontrollrat soll ein unabhängiges Gremium sein.

Wir werden darauf achten, dass wir unabhängig bleiben und uns zu allem äußern können, was wir für notwendig halten. Wir brauchen aber auch die Unterstützung des Ministers.

Wird es trotzdem auch einen Draht nach ganz oben geben, zum Bundeskanzler Olaf Scholz?

Ich werde versuchen, einen festen Austausch mit ihm zu pflegen, obwohl ich weiß, wie knapp die Zeit des Kanzlers ist. Zumindest zu Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt möchten wir aber einen engeren Draht aufbauen.

Was haben Sie sich noch vorgenommen?

Wir müssen viel bekannter werden. Mein Vorgänger, der frühere Bahn-Chef Johannes Ludewig, hat sehr stark im Hintergrund gearbeitet. Die Unternehmer müssen aber merken, dass bei der Arbeit des Normenkontrollrats wirklich etwas für sie herausspringt. Vielleicht brauchen wir sogar einen anderen Namen für das Gremium, einen, der eingänglicher ist und emotionaler.

Sie sind geschäftsführender Gesellschafter des Industriemotorenherstellers Henkelhausen und gelten als Familienunternehmer mit Herzblut. Wie ist Ihr Blick aus der Praxis auf die deutsche Bürokratie?

Es gibt viele Zielkonflikte, die dringend aufgelöst werden müssen. Bei der Energiewende etwa geht es um Klima- versus Artenschutz. Hier müsste schneller entschieden werden, was jeweils im Vordergrund steht. Helfen würde schon eine amtliche Liste, welche Tierarten wirklich geschützt sind. Da könnten viele Gutachten-Schlachten wegfallen. Es werden auch zu viele Interessengruppen involviert. Die Politik muss also stärker eingreifen. Schneller ginge es bei Planungs- und Genehmigungsverfahren auch, wenn parallel gearbeitet würde, statt sequenziell hintereinander. Da hilft besonders die Digitalisierung. Das ist der Schlüssel zum Bürokratieabbau.

Da sind Bund und Länder aber noch nicht sehr weit.

Das stimmt. Einige Kommunen sind schon weit gekommen, andere hängen immer noch am Papier. Nehmen wir zum Beispiel Gründungen. Da bräuchte man eine Anlaufstelle, bei der sich alles unkompliziert und am besten online regeln ließe. Aber wir haben in Deutschland insgesamt das Problem, dass wir wegen des Föderalismus nur schwer regierbar sind. Die Kompetenzen sind zwischen Bund, Ländern und Kommunen verteilt. Der Bund hat häufig gar nicht so viel zu sagen. Das macht vieles sehr kompliziert.

Was zeigt der Fall der Gigafactory von Tesla in Grünheide aus Ihrer Sicht?

Er zeigt zum einen, wo es noch hapert: Warum hat das Verfahren doch lange gedauert? Warum sind so viele Umweltverbände einbezogen worden, selbst wenn sie vor Ort gar nicht zu den Betroffenen gehören? Wie lässt sich das organisieren, dass die Betroffenen künftig einmal gefragt werden, und dann gibt es eine Entscheidung, ohne dass dagegen wieder vorgegangen werden kann?

Firmenchef Elon Musk ließ die Fabrik auf eigenes Risiko schon bauen, als noch keine endgültige Genehmigung vorlag. (Foto: dpa) Tesla-Fabrik in Brandenburg

Und zum anderen?

Politik und Verwaltung haben sich wahnsinnig angestrengt, um ein Musterbeispiel zu setzen. Die Prioritäten waren glasklar. Der Wirtschaftsminister hat sich auch eindeutig dazu bekannt, das durchzuziehen. Dazu kommt ein Investor, der sehr viel Geld hat, allein entscheidet und das volle Risiko trägt. Da kann man sehen, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Das ist aber leider nicht beliebig reproduzierbar.

Warum?

Firmengründer Elon Musk hat ohne bestandskräftige Genehmigung den Fabrikbau einfach vorangetrieben. Der hat den Mumm dazu. Der Vorstandschef eines großen deutschen Konzerns muss damit rechnen, in solch einem Fall verklagt zu werden.

Nun geht es beim NKR nicht in erster Linie darum, dass die Unternehmen mit ihren Anliegen bei der Regierung Gehör finden, sondern vielmehr darum, dass Sie einen Draht in die Ministerien haben, damit dort bessere Gesetze gemacht werden. Haben Sie da überhaupt einen Zugang?

Der Rat besteht aus zehn Mitgliedern. Da sind einige dabei, die die Verwaltung sehr gut kennen. Wir wollen uns außerdem mit Verbänden und Gewerkschaften zusammentun, zum Beispiel dem Beamtenbund. Da ist ein riesiges Interesse, dass die Dinge sich verändern. Da sollte es einen regelmäßigen Austausch geben, um die Dinge voranzubringen.

Und die Ministerien selbst? Hier war zuletzt auch schon mal von den „nervigen Leuten“ vom NKR die Rede.

Die Ministerien sollen erkennen, dass es gut ist, mit dem Rat zusammenzuarbeiten. Das ist keine leichte Aufgabe. Wir stellen fest, dass sich die Verwaltungen am schwersten damit tun, wenn es darum geht, Verwaltungsaufwand und Bürokratie zu quantifizieren. Die mauern gerne und wollen nicht zugeben, wie schlecht es eigentlich steht. Da ist am meisten zu tun.

Was könnte konkret helfen?

Formal wird es eine Neuerung geben: der Digitalcheck. Jedes Gesetz muss daraufhin überprüft werden, dass es in der Umsetzung auch digitalisierungsfähig ist, Verwaltungsvorgänge also digital ablaufen können.

Bislang hat der Normenkontrollrat Jahresberichte und Stellungnahmen veröffentlicht, aber auch Positionspapiere zu speziellen Themen. Was wollen Sie besonders in den Blick nehmen?

Das ist ganz klar Europa. Hier müssten die deutschen Ministerien sehr viel früher und gezielter in Brüssel Gespräche führen, um EU-Vorhaben von vornherein abzubiegen. Im Parlament, aber auch im Rat wird vieles verschlimmbessert. Die Gesetze werden immer gewaltiger und größer. Beispiel: Lieferkettengesetz. So weit darf es eigentlich erst gar nicht kommen. Auf lange Sicht würde ich gerne eine große Staatsreform anstoßen – gemeinsam mit dem früheren CDU-Bundesminister Thomas de Maizière.

Es gab ja schon Föderalismuskommissionen. Da kam doch kaum etwas bei heraus.

Ja, leider. Keiner will was abgeben, keiner will etwas ändern. Es wäre eine Mammutaufgabe. Aber die würde mich reizen.

Herr Goebel, vielen Dank für das Interview.

Mehr: Digitalpakt Verwaltung: So will die SPD das Land modernisieren.