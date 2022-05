Ökonomie „Klima der Einschüchterung“: Aufregung an Deutschlands größtem Wirtschaftsforschungsinstitut

Berlin Für die Mitarbeiter am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kam die Nachricht Anfang April aus dem Nichts. Vorstandsmitglied Stefan Liebig, einer der wichtigsten Köpfe am Institut, kündigte überraschend seinen Abgang an.

Warum Liebig hinwarf, war unklar. Bis jetzt. In einem internen fünfseitigen Brief, der dem Handelsblatt vorliegt, schildert Liebig detailliert die Gründe für seine Entscheidung. Das Schreiben ist eine einzige Abrechnung mit dem Chef des DIW: Marcel Fratzscher, einem der bekanntesten deutschen Ökonomen.

Die Vorwürfe Liebigs gegen Fratzscher wiegen schwer: Das Arbeitsklima am DIW sei seit Jahren durch „fehlendes Vertrauen, beständige Auseinandersetzungen, Eingriffe in die wissenschaftliche Arbeit sowie letztlich auch ein Klima der Einschüchterung“ geprägt, schreibt Liebig. In einzelnen Fällen sei es sogar „zur Diffamierung von Mitarbeitern“ gekommen.

Der Streit zwischen Liebig und Fratzscher ist das nächste Kapital in der schier endlosen Geschichte um Macht, Einfluss und Geld an Deutschlands größtem Wirtschaftsforschungsinstitut.

Das DIW galt immer schon als schwer zu führen. Aber zuletzt geriet das Institut selbst für DIW-Verhältnisse auffällig oft in die Schlagzeilen. Trotz der Unruhe wurde der Vertrag von Präsident Fratzscher vor wenigen Monaten bis 2028 verlängert. Für Ruhe im Institut hat das aber nicht gesorgt, im Gegenteil. Die Stimmung bei der DIW-Kuratoriumssitzung an diesem Montag, dem Aufsichtsgremium des Instituts, dürfte angespannt sein.

Die neuerliche Auseinandersetzung ist auch deshalb besonders pikant, weil es um zwei der wichtigsten Bereiche am DIW geht: um die Konjunkturabteilung und um das am Institut angedockte und bislang von Liebig geführte „Sozio-oekonomische Panel“ (SOEP).

Bundesregierung wollte Kompromiss erarbeiten

Besonders der Streit um das SOEP strahlt in die gesamte deutsche Wissenschaftsszene aus. Seit 1984 befragt das SOEP dieselben Tausenden Haushalte nach Einkommen, Gewohnheiten und anderen Lebensumständen. Ganze Generationen von Forschern arbeiten mit den Daten in verschiedenen Wissenschaftsgebieten. Es ist ein einzigartiger Datenschatz.

Die besondere wissenschaftliche Stellung des SOEP spiegelt sich auch in der Organisation wider, es hat im DIW einen Sonderstatus gegenüber den anderen Abteilungen.

Zuletzt aber ist ein Machtkampf zwischen Fratzscher und SOEP-Direktor Liebig entbrannt, wie unabhängig das SOEP vom DIW sein sollte. Fratzscher habe darauf bestanden, ein Vetorecht für Entscheidungen des SOEP zu erhalten, Liebig lehnte das ab.

Das DIW verteidigt sich gegen die Vorwürfe: „Dass ein Teil des Instituts Finanzprobleme verursacht, die sich auf das gesamte Institut auswirken und in den anderen Teilen zu Einsparungen, Personalengpässen und den damit verbundenen Spannungen führen, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war, darf es nicht geben.“ (Foto: Imago Images) Marcel Fratzscher

Intensiv suchten das für das DIW zuständige Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesforschungsministerium, bei dem das SOEP angesiedelt ist, nach einer Lösung. Am Ende soll es zu einem Kompromiss zwischen den Ministerien und Fratzscher gekommen sein – mit Liebig jedoch nicht.

Es gebe „eine grundlegende und scheinbar unüberbrückbare Differenz zwischen dem Präsidenten und mir“, schreibt Liebig in dem Brief. „Da in den vorangegangenen Beratungen zur neuen Geschäftsordnung eine Abschaffung des Vetorechts des Präsidenten als nicht verhandelbar dargelegt wurde, habe ich mich entsprechend entschieden.“

Fratzschers Sicht auf die Dinge ist eine andere. Ihm ginge es nicht um Macht, sondern darum, Fehlentwicklungen zu stoppen, betont er immer wieder. Dass das SOEP in finanziellen Schwierigkeiten steckt, ist keine neue Erkenntnis. Auch Liebig geht in seinem Brief darauf ein, das SOEP stecke in einer „prekären Haushaltssituation“, schreibt er.

SOEP soll das Institut in die Bredouille gebracht haben

Pro Jahr stehen der Abteilung etwa 18 Millionen Euro zur Verfügung, die Hälfte davon aus Drittmitteln, also von externen Auftraggebern. Die vom Wissenschaftsrat vorgegebene Zielgröße von 20.000 befragten Personen sei mit dem Geld kaum zu bewerkstelligen.

Nach Liebigs Aussagen verschlimmere Fratzscher die Situation allerdings noch. Der Präsident fordere Gelder vom SOEP für Projekte am DIW an, bei denen Daten der Abteilung genutzt würden. Fratzschers Eingriff „hat in zehn Projekten zu massiven Beeinträchtigungen geführt, da Personal nicht rechtzeitig eingestellt und damit die Projektarbeit nicht begonnen werden konnte“, schreibt Liebig. Manche Mitarbeiter werten Fratzschers Vorgehen als Strafaktion gegenüber dem SOEP.

>> Lesen Sie auch: SOEP-Analyse zu den Entlastungspaketen der Bundesregierung

Fratzscher widerspricht dieser Darstellung. Die SOEP-Projekte rechneten sich nicht. So stellte er es in internen E-Mails dar. „Der Vorstand – und ihm vorstehend der Präsident – ist für das gesamte Institut und dessen strategische und organisatorische Gesamtausrichtung verantwortlich“, lässt Fratzscher über eine Sprecherin ausrichten.

Rückendeckung erhält der DIW-Chef aus dem Kuratorium. Man habe sich darauf einigen wollen, sowohl Liebig als auch Fratzscher ein Veto-Recht bei Entscheidungen einzuräumen, die auch ihren Bereich betreffen, heißt es dort. Liebig habe das abgelehnt.

„Desaströse Auswirkungen“ und „schwerwiegende Konsequenzen“

War Liebig also nur eingeschnappt, weil er nicht alles bekam, was er wollte? Manche DIW-Mitarbeiter schildern das so. Andere verweisen jedoch auf Fratzschers Macht, die dieser in den Verhandlungen ausgespielt habe, und den Plan, das SOEP zu seinen Gunsten zu nutzen.

Liebig ist jedenfalls der Meinung, die Krise zwischen DIW und SOEP sei mit seinem Abgang alles andere als ausgestanden: „In der jetzigen personellen Konstellation werden die Konflikte zwischen Präsidenten und SOEP-Direktor/in in der Zukunft fortgesetzt.“

Der SOEP-Direktor erhebt schwere Vorwürfe: Das Arbeitsklima am DIW sei seit Jahren durch „fehlendes Vertrauen, beständige Auseinandersetzungen, Eingriffe in die wissenschaftliche Arbeit sowie letztlich auch ein Klima der Einschüchterung“ geprägt. (Foto: DIW) Stefan Liebig

Fratzscher sieht dagegen Liebigs Alleingänge als Gefahr für das gesamte DIW. „Dass ein Teil des Instituts Finanzprobleme verursacht, die sich auf das gesamte Institut auswirken und in den anderen Teilen zu Einsparungen, Personalengpässen und den damit verbundenen Spannungen führen, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war, darf es nicht geben“, erklärt die Institutssprecherin.

Geschadet hat die neuerliche Auseinandersetzung dem DIW längst: Diverse Abteilungsleiter haben in der letzten Zeit das Institut verlassen, verstärkt auch junge Ökonominnen und Ökonomen.

Auch Liebigs Brief endet mit der Warnung, „personelle Machtfragen und Machtkämpfe“ am DIW hätten „desaströse Auswirkungen“. So hätten die Abgänge „schwerwiegende Konsequenzen“, neben dem SOEP auch bei Doktorandenprogrammen – und in der Konjunkturabteilung.

Bizarrer Streit mit der Konkurrenz aus Kiel

Die Konjunkturabteilung ist das Herzstück eines jeden Wirtschaftsforschungsinstituts, am DIW ist personell allerdings nicht mehr viel von ihr übrig. Nach dem Abteilungsleiter ist nach Handelsblatt-Informationen Ende April auch ihr Vize gegangen. Zudem haben mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter die Abteilung verlassen.

Der personelle Engpass war so stark, dass das DIW seine Winter-Konjunkturprognose ausfallen lassen musste. Am 23. Februar dieses Jahres erschien dann wieder eine Konjunkturprognose – allerdings zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Erst zwei Tage später gab das Statistische Bundesamt für die Vorhersage maßgebliche Daten bekannt.

Fratzscher gibt an, die Veröffentlichung der Prognose sei nur wegen der anstehenden Elternzeit eines Mitarbeiters vorgezogen worden. Aus der Belegschaft des DIW ist eine andere Version zu vernehmen: Fratzscher habe Druck gemacht, weil er sich zuvor im Dezember öffentlich mit dem Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Stefan Kooths, angelegt hatte.

Fratzscher hatte behauptet, die aktuellen Konjunkturberichte seien „eher Wünsch-dir-was-Prognosen“. Kooths entgegnete via Twitter, immerhin habe man im Gegensatz zum DIW eine Prognose erstellt. „Das konnte Fratzscher nicht auf sich sitzen lassen“, heißt es aus der DIW-Belegschaft.

Der Präsident habe daraufhin im Frühjahr die Veröffentlichung einer Prognose gegen den Rat seiner Fachleute vorangetrieben, obwohl das Personal fehlte und der Zeitpunkt ungünstig war. „Eine Organisation wie aus der Hölle“, beschreibt ein Mitarbeiter das DIW.

Konjunkturabteilung wird umgebaut

Auch in der Konjunkturabteilung geht es um Geld. Mitarbeiter berichten, Fratzscher wolle der Abteilung kaum Grundmittel bereitstellen, sie solle lieber Drittmittel, also Geld bei externen Auftraggebern, einwerben. Doch das funktioniere bei Konjunkturprognosen überhaupt nicht, heißt es aus dem Institut.

Immerhin ist in der Konjunkturabteilung Besserung in Sicht. Die DIW-Sprecherin kündigt an, das Konjunkturteam werde finanziell gestärkt. Bei der Kuratoriumssitzung am Montag soll zudem über personelle Fragen und einen organisatorischen Umbau entschieden werden, ist aus dem Institut zu hören.

Die Zeit drängt: Die Konjunkturabteilung des DIW übernimmt die Federführung bei der Gemeinschaftsdiagnose, der wichtigen Konjunkturprognose, die alle führenden deutschen Institute im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums zusammen erstellen. Spätestens im Herbst muss die Abteilung wieder stehen.

Mehr: Entlastungspakete der Bundesregierung für hohe Energiepreise – Es profitieren die Falschen.