Preise Arme Menschen trifft Inflation ein Sechstel stärker als Reiche

Deutschland wird die Inflation nicht los – und sie trifft Einkommensschwache besonders hart. Vor allem Singles sind betroffen.

Besonders die gestiegenen Preise für Nahrungsmittel belasten arme Haushalte. (Foto: IMAGO/photothek) Frau im Supermarkt

Berlin Alleinlebende mit geringem Einkommen sind besonders stark von Preiserhöhungen betroffen. Das zeigen neue Berechnungen des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK).

Ein Single mit monatlichem Nettoeinkommen von weniger als 900 Euro wurde demnach im Juli mehr als ein Sechstel stärker von der Inflation getroffen als ein Alleinlebender mit mehr als 5000 Euro Gehalt.

Generell nimmt der Teuerungsschub in Deutschland ab, allerdings äußerst langsam. Im Juli lag die Inflationsrate bei 6,2 Prozent. Im Juni waren es noch 6,4 Prozent. Diese Zahlen zeigen allerdings den Vergleich mit dem Vorjahresmonat.

Schaut man sich die direkten Preisveränderungen an, haben sich diese weiter gesteigert: Im Vergleich zum Juni waren die Preise im Juli 0,3 Prozent höher.

Immerhin: Die herkömmliche Inflationsrate, also der Vorjahresvergleich, fiel im vergangenen Monat für alle Haushaltstypen niedriger aus als im Juni. Auch der Abstand zwischen der am stärksten und der am wenigsten belasteten Bevölkerungsgruppe hat sich verkleinert.