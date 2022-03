Preisentwicklung Top-Ökonomen fordern entschlossenes Handeln gegen hohe Inflation

In Europa droht laut einer Expertengruppe ein „Szenario der Stagflation“. Fiskal- und Finanzpolitik müsse Staatsverschuldung nun begrenzen und Inflation bekämpfen.

„Politik und Öffentlichkeit haben sich daran gewöhnt, ökonomische Probleme mit expansiver Geldpolitik und immer höheren Staatsschulden anzugehen.“ (Foto: dpa) Ifo-Präsident Clemens Fuest

Berlin Die aktuelle hohe Inflation in Europa sollte Top-Ökonomen zufolge als Lehre aus der Zeit der Ölpreisschocks in den Siebzigerjahren frühzeitig und entschlossen bekämpft werden. „Es droht ein Szenario der Stagflation“, sagte Jan-Egbert Sturm von der Hochschule ETH Zürich am Dienstag.

Als Stagflation wird eine Mischung aus Konjunkturflaute bei zugleich stark steigenden Preisen bezeichnet. „Entsprechend muss die Fiskal- und Finanzpolitik der Regierungen sich stärker darauf konzentrieren, Staatsverschuldung zu begrenzen und Inflation zu bekämpfen“, sagte Sturm zum Bericht der European Advisory Group (EEAG), der er mit fünf internationalen Kollegen angehört. Die Corona-Pandemie und die russische Invasion in die Ukraine führten zu Verknappungen bei Energie und vielen anderen Gütern.

In den Jahren seit der globalen Finanzkrise 2008/09 seien die Inflationsraten immer sehr niedrig gewesen, sagte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest. „Politik und Öffentlichkeit haben sich daran gewöhnt, ökonomische Probleme mit expansiver Geldpolitik und immer höheren Staatsschulden anzugehen“, betonte der Ökonom.

Die Europäische Zentralbank (EZB) steht der Expertengruppe zufolge unter Druck, im Interesse der finanziellen und der fiskalischen Stabilität einiger Mitgliedsländer die Zinssätze unter Kontrolle zu halten. Diese könne im Widerspruch mit dem Ziel der Preisstabilität stehen.

Da große Ausgaben für Klimaschutz und Digitalisierung anstünden und Rüstungsetats erhöht würden, sei das eine große Herausforderung, sagte Cecilia García-Peñalosa, Professorin an der Aix-Marseille School of Economics.

EZB bereitet Zinswende vor

Harold James von der Princeton University warnte: „Es ist riskant, darauf zu setzen, dass es sich nur um einen einmaligen und vorübergehenden Preisanstieg handelt.“ Steigende Inflation verfestige sich, wenn Preiserwartungen sich anpassten und Tarifparteien höhere Geldentwertung einpreisten.

Angesichts rasant steigender Preise bereitet die EZB den Boden für eine Zinswende. Sie will ihre milliardenschweren Anleihenkäufe schneller zurückfahren und im Sommer ganz auslaufen lassen, wenn es der Inflationsausblick erlauben sollte. Ob die Nullzinspolitik noch in diesem oder erst im kommenden Jahr beendet wird, ließen die Währungshüter offen.

