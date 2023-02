Russland-Handel Habeck will Umgehung von Russland-Sanktionen erschweren

Handelssanktionen gegenüber Russland werden wohl häufig umgangen, stellt das Bundeswirtschaftsministerium fest. Das soll sich nun ändern.

Es werden wohl EU-sanktionierte Güter „in erheblichem Maß“ aus der EU und damit auch aus Deutschland in bestimmte Drittländer ausgeführt und von dort nach Russland weiter exportiert. (Foto: imago/Hans Blossey) Containerhafen Hamburg

Berlin Das Bundeswirtschaftsministerium will die Umgehung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland erschweren. Außenhandelsdaten deuteten darauf hin, dass EU-sanktionierte Güter „in erheblichem Maß“ aus der EU und damit auch aus Deutschland in bestimmte Drittländer ausgeführt und von dort nach Russland weiter exportiert werden, heißt es in einem Papier aus dem Haus von Ressortchef Robert Habeck (Grüne), das dem Handelsblatt am Donnerstag in Berlin vorlag. Zuvor hatten RTL und n-tv darüber berichtet.

„Diesen Umgehungsaktivitäten müssen wir uns gemeinsam effektiver als bislang entgegenstellen, auf nationaler Ebene und auf Ebene der EU.“ Dies solle im Fokus eines elften Sanktionspakets stehen.

Dafür werde sich das Ministerium in enger Abstimmung mit den anderen Ressorts der Bundesregierung einsetzen. In dem Papier sind mehrere Maßnahmen aufgeführt, das sind die vier weitreichendsten: