In Deutschland schwächeln die Investitionen weiter so stark, dass alle anderen großen Volkswirtschaften enteilen, zeigen neue Zahlen.

Auf dem Gelände soll die neue Chipfabrik von Intel entstehen, in der US-Konzern 33 Milliarden Euro investiert. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Grabungsarbeiten bei Magdeburg

Berlin Der Wirtschaftsstandort Deutschland gerät zunehmend unter Druck. Investitionen drohen weiter auszubleiben, trotz geplanter Energiewende und industrieller Transformation. Das belegt eine Untersuchung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW), die dem Handelsblatt vorliegt. Die Investitionen in Deutschland werden sich demnach in Deutschland kaum erhöhen. Die Steigerung soll bis Ende 2024 bei bloß 2,2 Prozent liegen.

Vergleichswert ist das vierte Quartal 2019, also das Normalniveau ohne die Sondereffekte Coronapandemie und Ukrainekrieg. Die Zahlen beziehen sich auf die „Anlageninvestitionen“, getätigt von allen Sektoren in jeglichen Bereichen wie Maschinen, Gebäude oder Technologie.

Experten raten, dringend gegenzusteuern. Denn im internationalen Vergleich der weltgrößten Volkswirtschaften fällt Deutschland bei den Investitionen seit Jahren zurück. Jetzt droht die Republik dauerhaft Schlusslicht zu werden. In Großbritannien sollen die Investitionen bis Ende 2024 um 7,2 Prozent wachsen, in den USA um 3,7 Prozent, und in Japan um 4,2 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen