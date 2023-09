Standort Deutschland IW-Forscher sieht niedrige Direktinvestitionen als Alarmzeichen

Das IW prangert die Standortschwäche Deutschlands an. Es sei unwahrscheinlich, dass sich die niedrigen Direktinvestitionen aus dem Ausland in der zweiten Hälfte des Jahres erhöhen.

Große Investitionen gebe es in Deutschland laut IW nur wegen massiver staatlicher Subventionen. (Foto: IMAGO/Andreas Franke) Ein Kraftwerk in Deutschland

Berlin Angesichts historisch niedriger ausländischer Direktinvestitionen sieht das arbeitgebernahe Institut IW Gefahren für den Wirtschaftsstandort Deutschland heraufziehen. Es verweist auf jüngst veröffentlichte Daten der Bundesbank, die für Januar bis Juni nur ein Volumen dieser für die Attraktivität des Wirtschaftsraums relevanten Investitionen von 3,5 Milliarden Euro ausweisen.

„Noch nie seit fast 20 Jahren waren die Direktinvestitionszuflüsse aus dem Ausland in einem ersten Halbjahr so niedrig wie in diesem Jahr“, sagte IW-Experte Jürgen Matthes am Dienstag. Wenn der Hauptgrund für die schlechten Zahlen der Zweifel an der Standortqualität sei, sei es nicht besonders wahrscheinlich, dass sich dies im zweiten Halbjahr ändern werde.

Zudem habe es bei vielen der geplanten Großinvestitionen wie etwa dem geplanten Intel-Werk in Magdeburg noch nicht einmal einen erste Spatenstich gegeben. „Und wir wissen ja alle, wie lange sich Bauprojekte hinziehen“, gibt der Leiter Themencluster Globale & Regionale Märkte beim Kölner IW zu bedenken.

Derzeit planen laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck etwa zwei Dutzend Unternehmen hierzulande Großinvestitionen mit einem gesamten Volumen von rund 80 Milliarden Euro. Darunter fällt etwa das geplante Werk des Chipherstellers Infineon in Dresden oder das Halbleiterwerk, das der US-Konzern Wolfspeed im Saarland bauen will. Bundeskanzler Olaf Scholz hat jüngst in seiner sogenannten „Ruck-Rede“ im Bundestag klargemacht, dass ein neues Konjunkturprogramm trotz der lahmenden Wirtschaft für ihn nicht infrage komme. Er verwies darauf, dass die Bundesregierung in zahlreichen Bereichen Rekordsummen für Investitionen anbiete. „Kaum jemand aus dem Ausland will hier noch investieren“ Ökonom Matthes hinterfragt diese Sicht: „Wenn Bundeskanzler und Wirtschaftsminister die angebliche Standortattraktivität Deutschlands loben, dann kann sich das nicht auf das erste halbe Jahr 2023 beziehen.“ Die FDI-Zahlen zeigten das Gegenteil: „Kaum jemand aus dem Ausland will hier noch investieren, die Standortbedingungen sind offenbar zu schlecht dafür.“ Der Kanzler sieht den Industrie-Standort Deutschland nach dem milliardenschweren Abkommen mit dem US-Chipkonzern Intel für das Werk in Sachsen-Anhalt hingegen vor einer großen Zukunft. Intel investiert dort mehr als 30 Milliarden Euro. Die Bundesregierung ist bereit, die neue Fabrik mit 9,9 Milliarden Euro zu fördern, sollte Brüssel mit Blick auf die Subventionen grünes Licht geben. „Die Lobeshymnen der Regierung beziehen sich offenbar auf Investitionsankündigungen für die Zukunft“, meint IW-Experte Matthes und fügt an: „Doch wenn dabei auch die hohen Investitionen ausländischer Halbleiterfirmen gefeiert werden, dann hat das weniger mit den vermeintlich so attraktiven Standortbedingungen zu tun als mit den exorbitanten Subventionen, die Deutschland diesen Unternehmen bietet.“ Mehr: Intel sucht Kunden für Fabrik in Magdeburg – und lockt mit Unabhängigkeit von Asien