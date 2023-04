Standortpolitik So viele deutsche Firmen wie seit 15 Jahren nicht wandern aus Kostengründen ab

Energiekosten und Steuerbelastung sorgen dafür, dass viele Unternehmen einer Umfrage zufolge lieber im Ausland investieren. Die Bundesregierung will mit Steuererleichterungen reagieren.

Besonders die energieintensiven Unternehmen haben mit den vergleichsweise hohen Energiekosten in Deutschland zu kämpfen. (Foto: Photothek/Getty Images) Metall-Arbeiter

Berlin Deutsche Unternehmen verlagern ihr Geschäft zunehmend ins Ausland. 32 Prozent der Auslandsinvestitionen haben inzwischen den Zweck der Kostenersparnis. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), die dem Handelsblatt vorliegt.

Damit wandern so viele deutsche Firmen aus Kostengründen ins Ausland ab wie seit 15 Jahren nicht mehr. Vor zehn Jahren war das nur für 20 Prozent der Auslandsinvestitionen die Motivation.

Das Verhalten der Unternehmen befeuert die Sorge vor weiteren Abwanderungen aus Deutschland. Insbesondere die USA und China locken Firmen mit hohen Subventionen. Im internationalen Vergleich hohe Energiepreise, Bürokratiekosten und die Steuerbelastung gelten als zunehmende Nachteile für den Standort Deutschland.

DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben hält die Umfrage für ein Warnsignal, wie er am Wochenende in einem Brandbrief an die Chefs der regionalen Industrie- und Handelskammern (IHK) äußerte. „Das ist geradezu ein Weckruf für bessere Standortbedingungen“, schreibt Wansleben.