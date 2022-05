Stellenindex Nachfrage nach Arbeitskräften so hoch wie nie

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist die Nachfrage nach Arbeitskräften auf einem Rekordhoch. Ein Grund ist das Ende der meisten Corona-Beschränkungen.

Arbeitgeber sind auf der Suche nach Angestellten. (Foto: dpa) Zahlen der Bundesagentur für Arbeit

Nürnberg Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Deutschland ungeachtet der konjunkturellen Auswirkungen der Ukrainekrise so hoch wie nie. Der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit lag im April mit 138 Punkten auf einem Allzeithoch, wie die Bundesagentur am Montag mitteilte. Der Indexwert liegt damit im April um zwei Punkte höher als im März und um 33 Punkte über dem Wert des Vergleichsmonates des Vorjahres.

Zu dem Höhenflug hätten im April das Ende der meisten Corona-Beschränkungen sowie die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt beigetragen, hieß es bei der BA. Betroffen seien fast alle Branchen, besonders aber das Gastgewerbe

Die Bundesagentur stellt am Dienstag die Arbeitsmarktdaten für April vor. Experten erwarten eine Frühjahrsbelebung, nachdem die Zahl der Arbeitslosen im März bereits auf 2,36 Millionen gesunken ist. Ökonomen und Bank-Analysten gehen davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen im April, bereinigt um jahreszeitliche Schwankungen, um 15.000 gefallen ist.

Im März hatten sich laut der Behörde noch kaum Folgen des Ukrainekriegs am Jobmarkt niedergeschlagen. Fachleute erwarten allerdings, dass Betriebe bei Auftragsflaute wieder vermehrt auf Kurzarbeit zurückgreifen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Ukraine-Schock hat kaum Einfluss auf die Einstellungsbereitschaft – Handwerk und IG Metall warnen vor Fachkräftemangel