Die Transformation der Industrie belastet ganz Deutschland. Allerdings sind die 400 Kreise und Städte sehr unterschiedlich betroffen. Das ist auch ein politisches Risiko.

Der Bund fördert viele Landkreise nicht, die besonders von der Industrietransformation betroffen sind. (Foto: Imago Images) Industriegebiet

Berlin Sonneberg ist der erste Kreis in Deutschland, in dem die AfD den Landrat stellt. 47 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten Ende Juni für den AfD-Kandidaten Robert Sesselmann. So großen Zuspruch für eine Rechtsaußenpartei hat es in Deutschland lange nicht gegeben.

Beobachter hatte die Wahl verdutzt, weil Sonneberg keine strukturschwache Region ist, das Pro-Kopf-Einkommen ist durchschnittlich. Die Theorie, prekäre Lebensverhältnisse treibe die Menschen in die Arme rechter Parteien, greift offensichtlich zu kurz.

Politikwissenschaftler halten inzwischen ein anderes Phänomen für wahrscheinlicher: Unsicherheit und Angst vor Veränderung. „Populismus ist Verlustunternehmertum. Verlustangst wird sozusagen kapitalisiert, man macht daraus politischen Gewinn“, sagte der Soziologe Andreas Reckwitz im Handelsblatt-Interview.

Nun stützt eine groß angelegte Studie diese Hypothese. Forscher der Universitäten Kassel und Tübingen sowie der Beratungssparte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln haben den Wirtschaftssektor in Deutschland analysiert, der sich aktuell am stärksten verändert: die Industrie.

