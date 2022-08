Deutsche Unternehmen geben wenig Geld für neue klimaschonende Maschinen und Fahrzeuge aus. Deutschland könnte die Deindustrialisierung drohen.

Je höher der Energieeinsatz eines Unternehmens, desto schwieriger ist die Umstellung auf klimaschonende Technologien. (Foto: obs) BASF-Verbundstandort Ludwigshafen

Berlin In der deutschen Wirtschaft klafft infolge von Coronakrise und Ukrainekrieg eine riesige Investitionslücke. Ohne die beide Krisen hätten die deutschen Unternehmen 70 Milliarden Euro mehr investiert. Das zeigt eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln, die dem Handelsblatt vorliegt.

Und Besserung ist kaum in Sicht. Nur 36 Prozent der deutschen Unternehmen wollen laut einer IW-Umfrage mehr investieren, ein Viertel weniger. Die Werte sind damit fast so schlecht wie im Frühjahr 2021 zur Hochphase der Coronapandemie. Michael Grömling, IW-Konjunkturchef, sagt: „Solange wie jetzt haben wir wohl noch nie eine Investitionslücke vor uns hergetragen.“

Die Zurückhaltung betrifft zunehmend auch Investitionen in klimaschonende Maschinen und Fahrzeuge. Nur 35 Prozent der Firmen geben die Dekarbonisierung des eigenen Betriebs als Investitionsgrund an. Laut Grömling ist das ein deutlicher Rückgang und ziemlich überraschend: „Wir hatten erwartet, dass die Investitionen in Dekarbonisierung hochgehen.“

